به گزارش خبرنگار مهر، داستانی این نمایش درباره ناخدایی به نام "ودود" است که به جزیره‌ای که در محلی از آن با نام "گم‌سوار" گنجی نهفته می‌رود. بعد ازپیدا کردن گنج نگهبان آن بر وی ظاهر می‌شود و ...



در نمایش "گم‌سوار" مهدخت اکرمی، نازنین قنبری و آرامه اعتمادی به عنوان همسرایان حضور دارند و دستیاری کارگردان بر عهده آرش فصیح است. روابط عمومی کار را هم الهام فراهانی بر عهده دارد.



نمایش "گم سوار" از جشنواره تئاتر تک، جشنواره تئاتر ماه اراک و چند جشنواره منطقه ای برنده جایزه نمایش برگزیده و جایزه اول بازیگری مرد شده است.

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