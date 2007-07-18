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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

ناتو مدعی یافتن مواد منفجره ساخت ایران در افغانستان شد

نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" امروز چهارشنبه مدعی شدند که مواد منفجره "ای اف بی" ساخت ایران را در افغانستان یافته اند، اما در عین حال اذعان کردند که هیچ گونه دلیلی مبنی بر دست داشتن تهران در این زمینه ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرهنگ "توماس کیلی" کارشناس مواد منفجره نیروهای ناتو در افغانستان در کنفرانسی مطبوعاتی در کابل گفت که تا این لحظه پنج عدد بمب از نوع "ای اف بی" در ولایت هرات در مجاورت خاک ایران و در کابل یافت شده است.

کیلی گفت : فقط یک عدد از این بمب ها در ژانویه گذشته در شهر کابل منفجر شد که تلفاتی در بر نداشت. وی افزود: این مواد منفجره در دست شورشیان است که چه بسا طرز استفاده از آنها را نیز نمی دانند و این مواد منفجره بسیار پیچیده است که براساس آگاهی ما تنها در ایران ساخته می شود.

از سوی دیگر، "کلاودیا فوس" سخنگوی نیروهای ایساف اعلام کرد: هیچ دلیلی که ثابت کند دولت ایران در تجهیز شورشیان افغان به اینگونه سلاح ها دست دارد، وجود ندارد.

کد مطلب 520270

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