به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی که به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد در جمع کارکنان شورای نگهبان سخن می گفت ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب تصریح کرد: خداوند به ما مهلت داد تا امسال هم این سه ماه را درک کنیم؛ ماههای رجب، شعبان و رمضان، با عنایت و لطف خداوند دردهای رحمت الهی به روی ما گشوده می شود و این سه ماه فرصت خوبی است تا برای خنثی کردن گناهان انباشته شده طلب آمرزش کنیم.

وی ضمن اشاره به برخی از رهنمودهای امام باقر(ع) گفت: آن بزرگوار می فرمایند: "از امروز و فردا کردن ها بپرهیز. این کار دریایی است که هر کس در آن بیافتد غرق می شود. از غفلت بپرهیز که سنگلی می آورد و بپرهیز از آنکه جایی که عذری نداری سستی کنی".

دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به سالگرد تاسیس این نهاد به تاریخچه ای از روند تاسیس این نهاد و مشکلات پیش روی آن پرداخت و گفت: شورای نگهبان 27 سال پیش فعالیت خود را آغاز و برخلاف دیگر نهادها از نقطه صفر شروع کرد.

وی افزود: وقتی حضرت امام(ره) حکم فقها رادادند و حقوقدانان هم از مجلس رای گرفتند برای شروع کار حتی جا، بودجه مصوب و یا نیروی انسانی برای پیگیری امور اجرایی و اداری نداشتیم.

وی ضمن تجلیل از تلاش های شهید بهشتی برای تدوین آئین نامه داخلی این نهاد گفت: حضرت امام (ره) هم با روشن بینی از این نهاد حمایت کردند . آن بزرگوار سابقه تلخ عدم استقرار علمای تراز اول برای نظارت بر مجلس شورای ملی که در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، را داشتند و نگذاشتند این واقعه تکرار شود. امام (ره) می دانستند شورا سد راه کارهای خلافی است که ممکن است به انحراف نظام اسلامی منجر شود.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به این نهاد و به ویژه رهنمودهای اخیر ایشان گفت: وظایف قانونی ما مشخص شده و طبق قانون عمل می کنیم و بر همین اساس سلامت انتخابات را تضمین می کنیم.

وی افزود: بحمدالله شورا وجهه عمومی خوبی دارد و از ابتدا اعضای آن دارای حسن سابقه بودند و جز رعایت قانون و شرع مقدس اسلام به چیز دیگری نمی اندیشند و بی طرفی را رعایت می کنند، از این رو این نهاد مورد اعتماد آحاد مردم است.

وی در پایان با یادآوری ضرورت رعایت مصالح دین در زندگی روزمره و عمل به قانون در انجام وظایف و تکالیف کاری گفت: عمل به وظایف اسلامی توصیه اول من است . توصیه دوم من نیز این است که به وظایف قانونی خود درست عمل کنید.