ابومازن خواستار موافقت شورای مرکزی ساف با برگزاری انتخابات زودهنگام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این مطلب را در افتتاحیه نشست شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن بیان داشت.

وی در سخنان خود که به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی عرب زبان الجزیره و العربیه پخش می شد، گفت : از شورای مرکزی سازمان آزادیبخش خواهم خواست تا با صدور فرمان ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی موافقت کند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنان خود جنبش حماس را مسئول بسته شدن گذرگاه مرزی رفح بین نوار غزه با خاک مصر قلمداد کرد و هرگونه مذاکره با حماس را رد کرد.

وی همچنین ابراز عقیده کرد: ما هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده ایم و همه تدابیر و اقدامات ما از جمله برکناری اسماعیل هنیه (نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین) همسو و هماهنگ با قانون اساسی فلسطین بوده است.

ابومازن همچنین گفت که دولت انتسابی وی به همه فعالیت های خود ادامه خواهد داد و مسئولیت مذاکرات با (رژیم صهیونیستی) با سازمان آزادیبخش فلسطین است. وی همچنین خواستار به گفته خود مجازات جنبش حماس به خاطر حوادث اخیر نوار غزه شد.