بسیج تا نابودی کامل فساد و خودخواهی خواهد ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور سه شنبه شب و همزمان با سالروز عملیات رمضان، در مراسم تقدیر از بسیجیان نمونه نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی ها خیال می کنند بسیجی ها برای پیگیری آرمان های انقلاب خسته می شوند اما بدانندکه اشتباه می کنند ، گفت: بسیجی ها پیرو امیر المومنین علی (ع) هستند و اگر همه دنیا یک طرف باشد از حق طلبی و مبارزه با ظلم و فساد کوتاه نمی آیند.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه بسیجیان باید از همه لحظات و ثانیه ها برای اصلاح مبنایی در جامعه و بازگشت به اصول و ارزش ها استفاده کنند، خاطر نشان کرد: اندیشه و حضور بسیج برای اصلاح ساختارهای غربی، ضد مردمی و ضد ارزشی است که نمی خواهد در مسیر آرمان های انقلابی و اسلامی باشد.



وی با بیان اینکه امید دشمنان ملت ایران از فضاسازی ها و تبلیغات برخی عناصرداخلی در مساله هسته ای ناامید شده است،گفت: امروز در ایران همه ملت به عنوان یک پیکر واحد هستند و تنها راه نجات قدرت های زورگو پذیرش قانون و عدالت است زیرا در غیر این صورت ملت ایران با اندیشه بسیجی تا محو همه نظام سلطه از جهان ایستاده است .



رئیس جمهور تصریح کرد: امروز ایستادگی ، پایمردی و پیگیری آرمان ها حرف و خواسته آحاد ملت ایران است .



احمدی نژاد با اشاره به اینکه امروز همه شرایط جهان برای پیشرفت سریع اندیشه های انقلاب آماده است گفت: هر اقدام و فعالیت دشمنان و قدرت های زورگو در اقصی نقاط جهان از جمله فلسطین، لبنان، افغانستان و ایران به ضرر خودشان است.



وی با بیان اینکه نظام سلطه به دلیل از بین رفتن مبانی فکری خود رو به زوال است، گفت: امروز جهان تشنه تفکر واندیشه بسیجی است .



احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ویژگی های بسیج و اندیشه بسیجی، خداپرستی و کار برای خدا را والاترین ویژگی مکتب بسیج برشمرد و تصریح کرد: بسیج مظهر خدمت گزاری ، هوشمندی، خستگی ناپذیری، عشق به انسان ها ، اصلاح گری وتحول خواهی و امید و نشاط در جامعه است.



وی با اشاره به اینکه اثر و جنس کار برای خدا متفاوت و در هرشرایطی عین پیروزی است ، گفت: کار برای خدا به عنوان سرفصل اندیشه بسیجی همواره مورد تاکید پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بوده و سرنوشت بشریت را رقم زده است.



رییس جمهور داشتن روحیه خدمت گزاری را از دیگر ویژگیهای بسیج عنوان و خاطر نشان کرد: کرامت انسان به خدمت گزاری وابسته است و در صورت وجود خدمتگزاری فاصله ها، فقر و دعوا در جهان نمی ماند.



وی با بیان اینکه هوشمندی یکی از دیگر ویژگی های مکتب بسیج است گفت: عنصر بسیجی باید در همه عرصه ها ، اقدامات و خط دشمن را از فاصله دور و به خوبی تشخیص دهد زیرا همواره هوشمند نبودن به ما ضربه زده است .



احمدی نژاد کم توقع بودن را جزو ویژگی های اندیشه بسیجی برشمرد و تاکید کرد: پرکاری ، خستگی ناپذیری ، همت و پشتکار دیگر ویژگی بارز بسیجیان است .



وی با اشاره به اینکه عشق به انسان ها و دوست داشتن از دیگر ویژگی های مکتب بسیج است ، گفت: تا عشق به انسان ها وجود نداشته باشد تحول و تلاش برای نجات بشریت محقق نشده و به نتیجه نمی رسد .



رییس جمهور در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه اصلاح همواره از خود انسانها شروع می شود ، گفت : بسیجی ها باید به عنوان مظهر کار برای خدا، اصلاح گری ، امید و نشاط در محیط کار و جامعه مثل خورشید بدرخشند.



وی با بیان اینکه امروز باید کشور را به عنوان جامعه الگو و نمونه بسازیم تصریح کرد: بسیج ادارات و بویژه بسیج نهاد ریاست جمهوری باید برای همه سرمشق باشد زیرا اگر این نهاد در کارها پیشتاز باشد می توان از همه دستگاه ها خواست که به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند .



بر اساس این گزارش رییس جمهور با اهدای لوح یادبود و سپاس از بسیجیان نمونه نهاد ریاست جمهوری و سازمان ها و ادارت تابعه قدردانی کرد.



شماری از بسیجیان نهاد ریاست جمهوری نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به ویژگی های بسیج در زمینه های مختلف تصریح کردند: اصلاح و پیشرفت کشور نیازمند حفظ وتقویت روحیه بسیجی در جامعه است و موفقیت های دولت نهم در عرصه های گوناگون نتیجه پایبندی به اصول و تفکر مکتب بسیج است.

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