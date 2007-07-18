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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۶

گزارش مهر از مالزی - 177

چین آرزو داشت جای ایران بود

چین آرزو داشت جای ایران بود

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز خرسندی از صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: چینی ها آرزو داشتند به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شوند.

رسول خطیبی که پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان برابر مالزی با خبرنگار اعزامی مهر به این کشور گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم از اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شد . مالزی حریف سرسختی بود که با بازیکنان پرتعدادی دفاع می کرد و همین امر کار ما را برای رسیدن به گل های زیاد سخت کرده بود.

وی در مورد حذف چین گفت: آنها بسیار امیدوار بودند که به مرحله بعد صعود کنند و حتی آرزو داشتند به جای ایران به عنوان تیم اول راهی یک چهارم نهایی شوند که این اتفاق نیفتاد.

خطیبی ادامه داد: با این حال خوشحالم که توانستیم با پیروزی برابر مالزی به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شویم. برای ما بسیار مهم بود که در مالزی بمانیم و خوشحالم که به این مهم دست پیدا کردیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد دیدار با کره جنوبی گفت: تیم ملی روز به روز شرایط بهتری پیدا می کند و قطعا در دیدار برابر کره جنوبی فوتبال زیباتری را به نمایش خواهد گذاشت و امیدوارم بتوانیم با شکست کره جنوبی به نیمه نهایی صعود کنیم.

کد مطلب 520297

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