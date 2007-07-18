مرکل بر استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مرکل مدعی شد : من مخالف استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا برای مواجهه با تهدیدات احتمالی از سوی ایران نیستم، تهدیداتی که ممکن است در آینده بروز کند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

آمریکا هدف ازاستقرار این سیستم را مقابله با تهدیدات موشکی ایران اعلام کرده ، اما روسیه آن را رد کرده و این سامانه را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی کرده است.

مرکل با اشاره به مخالفت روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با این طرح گفت : من با پوتین مخالفت نمی کنم، اما مخالفت ایده استقرار چنین سامانه ای هم نیستم.

او که در یک کنفرانس خبری در همین باره سخن می گفت، همچنین ادعا کرد : هیچ کس نمی تواند بگوید که تهدید از سوی ایران وجود ندارد.

به گزارش مهر، پوتین چندی پیش در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضدموشکی، آمریکا و روسیه به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند که این درخواست به طور ضمنی از سوی آمریکا رد شده است.

در عین حال امروز ژنرال "یوگنی بوژینسکی" رئیس دفتر معاهدات بین المللی وزارت دفاع روسیه اطلاع داد که کشورش از آمریکا خواسته است تا استفاده مشترک از رادار در حال ساخت "آرماویر" (در جنوب روسیه) را برای ردیابی برنامه موشکی ایران ( یکی از بهانه های آمریکا برای استقرار سپر موشکی ) در دستور کار خود قرار دهد.

صدراعظم آلمان همچنین گفت که پیشنهادهای روسیه، واشنگتن و مسکو را بیشتر به هم نزدیک کرده است.

وی همچنین گفت : ما باردیگر نیاز داریم تا درباره پوشش امنیتی اروپا بحث کنیم و با عنایت به اینکه این سامانه تمامی اروپا را پوشش نمی دهد و جنوب اروپا در خارج از وسعت پوشش قرار می گیرد در این مورد باید در ناتو و در شورای روسیه- ناتو بحث کنیم.