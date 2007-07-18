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۲۷ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۲

حماس برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین را رد کرد

حماس برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین را رد کرد

جنبش حماس امروز چهارشنبه هرگونه درخواست رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست تشکیلات خودگردان و پارلمانی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس گفت : نمی توان با اکراه انتخابات برگزار کرد و هیچ گونه انتخاباتی نباید بدون توافق حماس و نیروهای ملی و اسلامی انجام شود.

وی افزود: موضوع انتخابات پارلمانی امری است که در وهله اول درحوزه اختیارات مجلس قانونگذاری فلسطین است و اجازه کودتا علیه قوانین را نخواهیم داد.

"فوزی برهوم" از دیگر سخنگویان جنبش حماس نیز گفت : شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین نماینده ملت فلسطین نیست و جنبش های حماس و جهاد اسلامی و گروههای دیگر عضو آن نیستند و به همین دلیل، این شورا مشروعیت و هیچ گونه صلاحیتی ندارد.

برهوم افزود : شورای مرکزی از طرف ملت فلسطین انتخاب نشده است، لذا چگونه می توان این شورا و تصمیمات آن را قبول کرد و این شورا فقط بازیچه دست جنبش فتح و در خدمت منافع این گروه است.

وی خاطرنشان کرد : هرگونه تصمیمات این شورا هیچ سودی ندارد، بلکه شکاف در میان صفوف فلسطینان را افزایش می دهد و مشکل را حل نمی کند بلکه آن را پیچده می کند و راه حل را ارایه نمی دهد بلکه بحران های جدیدی را در عرصه فلسطین و میان مردم ایجاد می کند.

سخنگوی حماس بر ضرورت احترام به مجلس قانونگذاری و دولت (اسماعیل هنیه) که برخوردار از رای اعتماد مجلس است، تاکید کرد.

وی تاکید کرد: تصمیمات شورای مرکزی نه تنها به تشکیلات و دولت فیاض مشروعیت نمی دهد بلکه بر بحران ها می افزاید.

کد مطلب 520303

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