حماس برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس گفت : نمی توان با اکراه انتخابات برگزار کرد و هیچ گونه انتخاباتی نباید بدون توافق حماس و نیروهای ملی و اسلامی انجام شود.

وی افزود: موضوع انتخابات پارلمانی امری است که در وهله اول درحوزه اختیارات مجلس قانونگذاری فلسطین است و اجازه کودتا علیه قوانین را نخواهیم داد.

"فوزی برهوم" از دیگر سخنگویان جنبش حماس نیز گفت : شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین نماینده ملت فلسطین نیست و جنبش های حماس و جهاد اسلامی و گروههای دیگر عضو آن نیستند و به همین دلیل، این شورا مشروعیت و هیچ گونه صلاحیتی ندارد.

برهوم افزود : شورای مرکزی از طرف ملت فلسطین انتخاب نشده است، لذا چگونه می توان این شورا و تصمیمات آن را قبول کرد و این شورا فقط بازیچه دست جنبش فتح و در خدمت منافع این گروه است.

وی خاطرنشان کرد : هرگونه تصمیمات این شورا هیچ سودی ندارد، بلکه شکاف در میان صفوف فلسطینان را افزایش می دهد و مشکل را حل نمی کند بلکه آن را پیچده می کند و راه حل را ارایه نمی دهد بلکه بحران های جدیدی را در عرصه فلسطین و میان مردم ایجاد می کند.

سخنگوی حماس بر ضرورت احترام به مجلس قانونگذاری و دولت (اسماعیل هنیه) که برخوردار از رای اعتماد مجلس است، تاکید کرد.

وی تاکید کرد: تصمیمات شورای مرکزی نه تنها به تشکیلات و دولت فیاض مشروعیت نمی دهد بلکه بر بحران ها می افزاید.