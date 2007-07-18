جریانات سیاسی صداقت در گفتار و سلامت در عمل را در انتخابات رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی سخنگوی جمعیت آبادگران جوان در دومین گردهمایی سراسر دبیران استانی این تشکل سیاسی که عصر امروز در موزه ملی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد گفت : باید در انتخابات مجلس هشتم صداقت در گفتار و سلامت در عمل را رعایت کنیم چون تنها با این روش می توانیم همدیگر را جذب نماییم .



بیادی اظهار داشت: متاسفانه در آستانه انتخابات برخی شروع به تخریب یکدیگر می کنند و یا افرادی را که از ابتدای انقلاب فعال بوده اند به جان یکدیگر می اندازند.

وی افزود: در شرایط حاضر کار برخی از جراید برهم زدن رابطه اسطوره های انقلاب شده است.

بیادی با اشاره به سفارشات دین اسلام ادامه داد: دین مبین اسلام ما را به آبروداری سفارش کرده است لذا انجام این گونه اقدامات تخریبی حرام است.

سخنگوی جمعیت آبادگران جوان توصیه کرد: بهتر است از همدیگر توقع صد درصد کامل بودن نداشته باشیم .

وی گفت: "فسق" در زمینه خبر بسیار زیاد است و با وجود اینکه برخی خبرها صحت دارد اما می تواند به ایجاد فسق دامن بزند .

بیادی فسق را وارونه جلوه دادن واقعیت توصیف کرد و از گروهها و جریانات سیاسی خواست به راحتی فریب جراید و مطبوعات را نخورند و به آسانی خبرها را باور نکنند .

سخنگوی جمعیت آبادگران جوان خاطرنشان کرد: در آستانه انتخابات گروههای زیادی به صحنه می آیند و ما باید اجازه دهیم گروههای مختلف به شور و نشاط بخشیدن به انتخابات کمک کنند و جلوی آنان را نگیریم.

بیادی تصریح کرد: ما به عنوان آبادگران جوان از مقام معظم رهبری اطاعت می کنیم و معتقدیم هر شخصی که برای رضایت خداوند و خدمت به مردم فعالیت می کند می تواند به صحنه بیاید .