برنامه های ویژه تفریحی برای ملی پوشان

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی ، علاوه بر پاداشی که درجلسه کادر فنی برای صعود تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی به بازیکنان اختصاص خواهد یافت ، بازیکنان تیم ملی در برنامه های متنوع و ویژه ای که از سوی هنرمندان اعزامی کشورمان به مالزی به اجرا درخواهد آمد، شرکت خواهند کرد.



همچنین گشت داخل شهر، حضور در مراکز خرید و صرف غذا درخارج ازمحل هتل اقامت تیم ملی از دیگر برنامه های کادر سرپرستی تیم ملی برای افزایش روحیه بازیکنان پیش از دیدار مقابل کره جنوبی خواهد بود .



به گفته مهدی مناجاتی قراراست کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال نیز ظرف روزهای آینده راهی مالزی شود و در آستانه دیدار حساس مقابل کره جنوبی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان را شارژ روحی و مالی کند.



تیم فوتبال کشورمان یکشنبه آینده درمرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور به مصاف تیم کره جنوبی می رود .