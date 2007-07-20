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۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

گزارش مهر از مالزی - 194

برنامه های ویژه تفریحی برای ملی پوشان

برنامه های ویژه تفریحی برای ملی پوشان

مسئولان و کادر سرپرستی تیم ملی به منظور بالا بردن روحیه بازیکنان و دور کردن شرایط اردویی از تیم، برنامه های تفریحی را برای ملی پوشان در نظر گرفته اند.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی ، علاوه بر پاداشی که درجلسه کادر فنی برای صعود تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی به بازیکنان اختصاص خواهد یافت ، بازیکنان تیم ملی در برنامه های متنوع و ویژه ای که از سوی هنرمندان اعزامی کشورمان به مالزی به اجرا درخواهد آمد، شرکت خواهند کرد.

همچنین گشت داخل شهر، حضور در مراکز خرید و صرف غذا درخارج ازمحل هتل اقامت تیم ملی از دیگر برنامه های کادر سرپرستی تیم ملی برای افزایش روحیه بازیکنان پیش از دیدار مقابل کره جنوبی خواهد بود .

به گفته مهدی مناجاتی قراراست کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال نیز ظرف روزهای آینده راهی مالزی شود و در آستانه دیدار حساس مقابل کره جنوبی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان را شارژ روحی و مالی کند.

تیم فوتبال کشورمان یکشنبه آینده درمرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور به مصاف تیم کره جنوبی می رود .

کد مطلب 520312

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