نخستین کارخانه سیمان زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرعامل شرکت سیمان زنجان در مراسم بهره برداری از این کارخانه گفت: با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تدابیر راهگشای شرکت های سیمان تامین، فارس و خوزستان این کارخانه با بیش از 700 میلیارد ریال سرمایه گذاری آماده بهره برداری شد.

حسین مدرس خیابانی افزود: این کارخانه با مساحتی بالغ بر 40 هکتار ظرفیت تولید روزانه دو هزار تن سیمان را در روز دارد و در حد فاصل جاده سلطانیه به قیدار در 60 کیلومتری شرق زنجان واقع شده است .

وی خاطرنشان کرد: در عملیات ساختمانی این کارخانه 350 هزار متر مکعب خاکبرداری، 70 هزار متر مکعب بتن ریزی، چهار هزار تن سازه فلزی، هفت هزار و 500 تن آرماتور بندی، 120 هزار متر مکعب قالب بندی و پنج هزار و 700 تن حجم ماشین آلات داخل و خارج تهیه و نصب شده است و 40 شرکت پیمانکار داخل و 10 شرکت سازنده خارجی مشارکت داشته اند.

مدرس خیابانی با قدردانی از حمایت های موثر مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری سیمان تامین، فارس و خوزستان، بانک ملت و کلیه سهامداران شرکت سیمان زنجان در اجرا و بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: با توجه به معادن غنی و ارزشمند این شرکت و نیاز صادراتی کشور، تولیدات این شرکت ضمن تامین کلیه نیازهای زنجان و استان های همجوار قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را نیز داراست.

وی تاکید کرد: این شرکت علاوه بر اشتغال مستقیم برای 350 نفر به صور غیر مستقیم نیز بیش از هزار فرصت شغلی ایجاد می کند.

مدرس خیابانی یادآور شد: 70 درصد ماشین آلات این کارخانه ساخت داخل است و شرکت سیمان زنجان مصداق بارز خودکفایی صنعت تولید سیمان کشور است و در واقع کارخانه سیمان زنجان ایرانی ترین پروژه سیمان کشور است .

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان 83 درصد سهام این پروژه را متعلق به سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 44 درصد مدیریت سیمان کشور با سازمان تامین اجتماعی است.

مدرس خیابانی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 42 میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود که 17 میلیون تن آن را شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی تولید می کنند.

به گفته وی در این پروژه که با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است 265 میلیارد ریال سهم بانک ملت در قالب مشارکت مدنی ، 50 میلیارد ریال سهم بانک کارآفرین و مابقی آن از محل آورده سهام است.