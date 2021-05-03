ورود احشام به قلمروی تاریخ/«کنجانچم»بازهم تخریب شد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: قلعه کنجانچم یکی از آثار تاریخی مهران به شمار می‌رود که در ۱۵ کیلومتری شمال شهر مهران در منطقه امیرآباد در میان تنگه‌ای موسوم به کنجانچم و در نزدیکی رودخانه کنجانچم ساخته شده است.

این قلعه در جاده ایلام-مهران در مسیر راه کربلا قرار دارد، سابقه قلعه کنجانچم به اواخر دوره قاجار می‌رسد و این قلعه در سال ۱۳۲۶ هجری قمری به دستور غلام‌رضا خان ابوقداره آخرین والی ایلام ساخته شده است.

قلعه مزبور به قصد سکونت خاندان والی در فصل زمستان ساخته شده که مقر حکومتی خود را در آن قرار داد و برای گرفتن عوارض و مالیات از آن استفاده کرد.

این اثر تاریخی در ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ با شماره ثبت ۲۷۴۳ به‌عنوان یکی از آثار تاریخی ایران ثبت ملی شده ولی هر ساله به دلیل بی توجهی‌ها، مورد تخریب قرار می‌گیرد.

این اثر ارزشمند باستانی به دلیل عدم توجهی در حفظ و نگهداری آن به محلی برای تجمع دام و زباله تبدیل شده که اعتراض بسیاری از گردشگران را به دنبال داشته است.

با توجه به این‌که آثار باستانی و میراث فرهنگی با نشان دادن تاریخچه فرهنگی هر منطقه می‌تواند به‌عنوان ابزار اصلی شناسنامه‌ای فرهنگ هر کشور معرفی شود، ازاین‌رو حفاظت از آن بر همگان الزامی است.

استان ایلام یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه آثار تاریخی فرهنگی باستانی است که هرساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کند و لازم است برای جذب بیشتر گردشگر از این مکان‌های تاریخی و باستانی حفاظت و صیانت شود به‌طوری‌که همه اقشار مردم خود را مسئول حفظ این آثار ارزشمند بدانند تا میراثی باشد برای آیندگان.

ترددهای افراد ناشناس به قلعه

یکی از شهروندان مهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکثر رانندگانی که روزانه از مسیر شهرستان مهران به ایلام تردد می‌کنند، متأسفانه هر روز شاهد تخریب هرچه بیشتر قلعه کنجانچم واقع در این مسیر هستند.

محمد رحیمی ادامه داد: با افزایش ترددهای افراد ناشناس در این قلعه، تخریب این مکان تاریخی هر روز بیشتر می‌شود.

وی در پایان گفت: از مسئولان مربوط تقاضا داریم نسبت‌به مرمت و بازسازی این مکان تاریخی برای جلوگیری از تخریب این آثار ارزشمند ملی اقدام کنند.

مرمت کنجانچم در حال اجرایی شدن است

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همان‌طور که همگان می‌دانند آثار فرهنگی و تاریخی را می‌توان سند هویت و افتخار ملی هر کشور برشمرد.

عبدالمالک شنبه زاده در ادامه گفت: تخریب این آثار گران‌بها و ارزشمند موجب تخریب فرهنگ هزارساله منطقه شده و از دسترس آیندگان خارج خواهد شد.

وی با بیان این‌که صیانت و نگهداری از آثار باستانی به عنوان میراثی گران‌بها وظیفه همگان است، گفت: تمام اقشار جامعه باید در حفظ و نگهداری آثار باستانی کوشیده از تخریب آن جلوگیری کنند.

شنبه زاده در ادامه به قلعه تاریخی کنجان چم اشاره کرد و گفت: این قلعه در اواخر دوره قاجار توسط غلامرضا خان ابوقداره آخرین والی ایلام ساخته‌شده و یکی از آثار تاریخی ارزشمند استان ایلام در حوزه شهرستان مهران به شمار می‌رود.

وی گفت: این قلعه باستانی و تاریخی هرساله به‌عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری داده زیادی از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند.

وی در ادامه به تخریب چندباره این قلعه توسط عده‌ای افراد بی‌اطلاع از ارزش آثار تاریخی اشاره کرد و عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر بارها شاهد تخریب این قلعه بوده‌ایم و بارها مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته‌است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام اظهار کرد: در حال حاضر مرمت و بازسازی چندین‌باره این قلعه با قرارداد ۲۰۰ میلیون‌تومانی توسط تیم‌های مرمت در حال انجام است.

برنامه ریزی برای تبدیل کنجانچم به یک مکان اقامتی -پذیرایی

شنبه زاده با بیان این‌که قلعه کنجانچم به یک مکان اقامتی و پذیرایی سنتی بین‌راهی تبدیل خواهد شد، گفت: واگذاری این مکان باستانی به بخش خصوصی از طریق مزایده وزارت‌خانه و صندوق واگذاری بناها انجام‌شده و با تعیین برنده مزایده در حال عقد قرارداد هستیم.

وی گفت: پس‌از پایان مرمت قلعه، این اثر تاریخی به بخش خصوصی تحویل داده می‌شود تا با سرمایه گذاری به یک مکان اقامتی -پذیرایی تبدیل شود.

آثار باستانی و میراث فرهنگی می‌تواند به‌عنوان ابزار اصلی شناسنامه‌ای فرهنگی هر کشور معرفی شود چراکه تاریخچه و تمدن هر منطقه را به‌خوبی نشان می‌دهد.

بر همین اساس حفاظت از آن بر همگان لازم و ضروری بوده تا بتوان این میراث ارزشمند را به داشت آیندگان سپرد. مسئولان نیز با استفاده از اختیارات خود و بر حسب وظایفی که دارند باید برای نگهداری و بازسازی بناهای تخریب شده اقدامات لازم را به انجام برسانند.