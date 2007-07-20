داستان های نویسندگان مجنون آلمانی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با عنوان کلی "جهان از نگاه جنون" به بررسی زندگی چند فیلسوف و نویسنده آلمانی می پردازد که حالت عادی خود را از دست دادند و در اواخر عمر دچار بحران های بزرگ روحی شدند.

محمود حدادی درباره این کتاب گفت: در این کتاب این موضوع مطرح می شود که روشنفکران و افرادی که گرایش های عاطفی و هنری دارند تحت چه شرایطی در زندگی خود دچار بحران می شوند.

"جهان از نگاه جنون" را می توان نوعی آسیب نگاری عقل در ادبیات آلمانی دانست. داستان های این کتاب از نویسندگان قرون هجده تا بیستم انتخاب شده است که مطرح ترین آنها گئورگ بوشنر - نویسنده قرن 19 - است. ضمن اینکه داستان هایی از کافکا و روبرت موسیل هم در آن گنجانده شده است.

ترجمه این اثر به تازگی از سوی دکتر محمود حدادی پایان یافته و در آینده ای نزدیک از سوی نشر ماهی منتشر خواهد شد.