چهار نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد : چهار نظامی آمریکایی به همراه مترجم عراقی آنها در حمله شورشیان به گشتی آنها در بغداد کشته شدند.



این بیانیه بدون اشاره به توضیحات بیشتر افزود : این حمله شب گذشته در بخش شرقی بغداد در جریان عملیات جنگی رخ داد.



با کشته شدن این چهارنظامی، آمار تلفات نظامیان یا کارکنان ارتش آمریکا از زمان اشغال عراق در مارس 2003 تا کنون به 3هزار و 625 کشته رسید.