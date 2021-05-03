مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، با بیان اینکه سامانه ۶۰۷۰ باعث افزایش بهره وری تخت‌های بیمارستانی می‌شود، افزود: در فاز بعدی ارتقا سامانه ۶۰۷۰، بستر دیجیتال و آنلاین ارتباط با سیستم HIS بیمارستانی فراهم می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روزانه بیش از هزار تماس تلفنی با سامانه ۶۰۷۰ گرفته می‌شود که بیش از دو سوم از تماس‌ها مربوط به مطالبات و نیازهای عمومی آنها در بخش‌های دیگر کووید ۱۹ است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران خاطر نشان کرد: هموطنان برای ارائه شکایات حوزه سلامت با سامانه ۱۹۰ و برای راهنمایی کلی و مرتبط با کووید ۱۹ با سامانه ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

سامانه تلفنی ۶۰۷۰ با هدف جایابی تخت بستری و جلوگیری از سرگردانی مبتلایان به کرونا، اردیبهشت ۱۴۰۰ در استان تهران راه اندازی شده است.