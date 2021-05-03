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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱:۵۰

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران؛

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

مراقب سودجویان از بیماران کرونایی باشید/سامانه ۶۰۷۰ پیامک ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: مراقب سودجویان باشید، سامانه ۶۰۷۰ هیچ بستر پیامکی ندارد و این سامانه برای تسریع در جایابی بیماران نیازمند به بستری راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، با بیان اینکه سامانه ۶۰۷۰ باعث افزایش بهره وری تخت‌های بیمارستانی می‌شود، افزود: در فاز بعدی ارتقا سامانه ۶۰۷۰، بستر دیجیتال و آنلاین ارتباط با سیستم HIS بیمارستانی فراهم می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روزانه بیش از هزار تماس تلفنی با سامانه ۶۰۷۰ گرفته می‌شود که بیش از دو سوم از تماس‌ها مربوط به مطالبات و نیازهای عمومی آنها در بخش‌های دیگر کووید ۱۹ است.

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران خاطر نشان کرد: هموطنان برای ارائه شکایات حوزه سلامت با سامانه ۱۹۰ و برای راهنمایی کلی و مرتبط با کووید ۱۹ با سامانه ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

سامانه تلفنی ۶۰۷۰ با هدف جایابی تخت بستری و جلوگیری از سرگردانی مبتلایان به کرونا، اردیبهشت ۱۴۰۰ در استان تهران راه اندازی شده است.

کد مطلب 5204051

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