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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱:۵۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد؛

معرفی بیمارستان به بیماران کرونایی در تماس با ۶۰۷۰

معرفی بیمارستان به بیماران کرونایی در تماس با ۶۰۷۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: راه اندازی سامانه تلفنی ۶۰۷۰ برای پاسخگویی اجتماعی در حوزه سلامت ضروری بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده، در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از سامانه ۶۰۷۰، افزود: این سامانه با حمایت استانداری تهران و با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات راه اندازی شده و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران در یک سیستم هماهنگ پاسخگوی نیازهای بیماران هستند.

وی ادامه داد: کارشناسان سامانه ۶۰۷۰ علاوه بر معرفی بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مورد نیاز، مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به افراد ارائه می‌دهند.

کوهپایه زاده از حضور کارشناسان خبره و با تجربه در سامانه ۶۰۷۰ خبر داد و افزود: امیدوارم بتوانیم برای اطلاع رسانی گسترده به مردم این سامانه را ارتقا دهیم.

کد مطلب 5204055

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    نظرات

    • حمید IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
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      با سلام جلوی این فاجعه مرگبار را بگیرید برگزاری تجمع و نمایشگاه باعث گسترش کرونا میشود نمایشگاه تهران قصد دارد از اواخر اردیبهشت بصورت گسترده نمایشگاه برگزار کند

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