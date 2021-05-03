معرفی بیمارستان به بیماران کرونایی در تماس با ۶۰۷۰

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایه زاده، در حاشیه بازدید رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از سامانه ۶۰۷۰، افزود: این سامانه با حمایت استانداری تهران و با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات راه اندازی شده و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران در یک سیستم هماهنگ پاسخگوی نیازهای بیماران هستند.

وی ادامه داد: کارشناسان سامانه ۶۰۷۰ علاوه بر معرفی بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مورد نیاز، مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به افراد ارائه می‌دهند.

کوهپایه زاده از حضور کارشناسان خبره و با تجربه در سامانه ۶۰۷۰ خبر داد و افزود: امیدوارم بتوانیم برای اطلاع رسانی گسترده به مردم این سامانه را ارتقا دهیم.