تمسک به فرامین امام علی (ع) نیاز امروز جامعه است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر، با اشاره به حیرت جهانیان از اندیشه‌های والا و الهی علی (ع)، بر لزوم تبیین آموزه‌های نهج‌البلاغه و جایگاه اخلاقی و تربیتی امام در جامعه تاکید کرد.

وی، به غفلت جامعه در بهره‌گیری از تفکرات و فرامین اخلاقی و تربیتی امیرالمومنین اشاره کرده و تاکید کرد: این تفکرات و اندیشه‌ها هنوز در جامعه اسلامی یا تبیین نشده و یا کمتر پرداخته شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، با بیان اینکه ما در جامعه اسلامی و شیعی زندگی می‌کنیم اما شخصیت و جایگاه امام علی (ع) در تمام ابعاد و به‌ویژه آموزه‌های نهج البلاغه به درستی تبیین نشده است، متذکر شد: این در حالی است که نیاز داریم نسل جوان را با شخصیت و ابعاد فکری جانشین پیامبر اکرم (ص) آشنا کنیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با اشاره به فرامین و دستورات اخلاقی و تربیتی امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه تصریح کرد: آنچه امروز نیاز داریم و می‌توانیم از این امام بزرگوار الگو قرار دهیم؛ تمسک به فرمایشات مولا است.

وی عمل به دستورالعمل‌های دینی امام را برای تمامی اقشار و حکومت‌های اسلامی یک ضرورت دانست و افزود: از جمله نامه‌های حضرت به مالک اشتر که باید در جامعه تبیین و الگو شده و برای مدیران و مسئولان می‌تواند نصب العین باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: تبیین آموزه‌های نهج‌البلاغه و الگوگیری از نامه‌های امام علی (ع) در جامعه برای دولتمردان ضروری و راهگشاست.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با تاکید بر اینکه امروز بیان فضیلت‌های امام علی (ع) با کینه دشمنان و بی‌تفاوتی دوستان مغفول مانده است، متذکر شد: با این حال امام شخصیتی نیست که فراموش شود، چراکه نام و ذکر علی (ع) ذکری الهی است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «دوست داشتن علی بن ابی طالب گناهان فرد را از بین می‌برد، آن‌چنان‌که آتش، هیزم را می‌سوزاند»، یادآور شد: دوست داشتن و تمسک به علی (ع) سعادت دنیا و آخرت را به دنبال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در تبیین فضیلت و شخصیت امام علی (ع) باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تقوی، زهد، عبادت و عبودیت حضرت علی (ع) است.

وی با بیان اینکه نبی اکرم (ص) در این خصوص فرمودند که «اگر آسمان‌ها و زمین در یک کفه ترازو و ایمان علی در کفه دیگر گذاشته شوند بطور حتم ایمان علی بر آنها فزونی می‌کند» افزود: عبادت علی (ع) برای رفع تکلیف نبوده بلکه او محب حقیقی بود و جز جمال دلربای حقیقت چیزی در نظرش جلوه‏گر نمی‌شد.

حجت‌الاسلام جعفرزاده با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) در خصوص عبادت بندگان با نیت امید به نعمت‌های بهشت و ترس از آتش دوزخ بیان داشت: بهترین وجه عبادت انجام امری است که بدون ریا بوده و صرفاً برای خدا باشد و در این شرایط است که صفت تقوی ظهور می‌کند و تمام اینها در رفتار و کردار امیرالمومنین علی (ع) متجلی بود.

وی تصریح کرد: انجام عبادت تنها برای رفع تکلیف نیست، ‏بلکه وسیله نمو عقل و موجب تعدیل و تنظیم قوای وجودی است که نفس را از آلودگی‌های مادی باز می‌دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت و قداست شب قدر اشاره کرد و گفت: شب قدر شب نزول قرآن و مقدّر شدن امور یک‌ساله انسان‌هاست و خداوند شب قدر را برای انسان‌ها فرصتی قرار داده است که با دعا و نیایش به ذات احدیت تقرب یابند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: انسان هر عمل و عبادتی را که در شب قدر انجام دهد و هر اراده‌ای که کند، در پرونده وی ثبت می‌شود و این اعمال و عبادات جبران کننده خلاء ها و معاصی هر فرد در گذشته خودش است. قرائت قرآن، مناجات خوانی، مرثیه سرایی، قرائت دعای جوشن کبیر و قرآن بر سر گذاشتن از آئین‌های ارزشمند شب قدر است که اگر با خلوص نیت انجام شود سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد.