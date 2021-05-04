روند کاهش دما از روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه پیش بینی می شود

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی استان تهران اظهار داشت: با توجه به بارندگی‌های شدیدی که روز گذشته در استان تهران داشتیم شمیرانات با ۲۴.۱ میلی متر بارش رکورد بارش در ۲۴ ساعت گذشته را در استان تهران به خود اختصاص داده است.

جلالی گفت: ورامین با ۵.۸ میلی متر، لواسان ۴.۷ میلی متر، دماوند با ۳.۴ میلی متر و آبعلی با ۲.۶ میلی متر به ترتیب پس از شمیرانات بیشترین و کمترین میزان بارش‌ها را داشته اند.

مدیر کل هواشناسی استان تهران در خصوص وضعیت جوی استان تهران طی ۵ روز آینده نیز عنوان داشت: برای امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه بیشینه دمای هوا ۲۶ درجه سانتی گراد و کمینه ۱۴ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است و مجموعاً طی روزهای آینده آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری و با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، همچنین در ارتفاعات همراه با افزایش ابر، رگبار، رعد و برق، و در جنوب این استان وزش باد شدید و خیزش موقت گرد و خاک و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه روند کاهشی دما قابل انتظار خواهد بود گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای چهارشنبه ۲۸ و ۱۴، پنجشنبه ۲۶ و ۱۴ و جمعه ۲۷ و ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.