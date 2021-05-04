حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۲.۵ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کانون عالی بازنشستگان که با ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران تأمین اجتماعی و رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان‌ها همراه بود، اظهار داشت: دو مرحله متناسب‌سازی و افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان موجب بهبود قابل توجه معیشت بازنشستگان شده است و البته ما تمایل داشتیم که افزایش بیش از این انجام دهیم و اگر منابعی باشد هیچ تردید و مضایقه‌ای نداریم و از حداکثر ظرفیت برای بهبود خدمت رسانی به بازنشستگان و کارگران استفاده می‌شود.

وی افزود: مرحله اول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مرداد ۹۹ و با فاصله یک هفته پس از ابلاغ مصوبه مجلس اجرا شد و ما با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت‌های ممکن برای ارتقای خدمات تأمین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان اقدام کردیم.

سالاری با بیان اینکه از ابتدای شروع برنامه متناسب‌سازی از اهمیت و حساسیت این موضوع و مشکلات این مسیر آگاه بودیم، گفت: از ابتدا به دنبال برآورده کردن مطالبات برحق جامعه بوده‌ایم و می‌دانستیم شروع این کار باعث شکل‌گیری و افزایش توقعات و مطالبات می‌شود اما برای ما بسیار مهم است که برای این جمعیت بزرگ که معیشت آنان وابسته به تأمین اجتماعی است بتوانیم گام مؤثری برداریم.

وی از دریافت سهام مربوط به مرحله اول اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در روزهای آینده خبر داد و افزود: علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومانی که مطابق قانون به صورت اختصاصی برای سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده بود؛ ۵ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از محل ۱۲ هزار میلیارد تومانی که سال گذشته برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی تصویب شده بود به تأمین اجتماعی رسید و طی روزهای آینده این شرکتها دریافت می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بیشتر در متناسب سازی سایر صندوق‌های بازنشستگی را زمینه‌ساز ایجاد توقعات برحقی در بین بازنشستگان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در ماه‌های انتهایی سال گذشته تلاش زیادی کردیم که منابع بیشتری دریافت کنیم و در روزهای آخر سال نیز با پیگیری فراوان موفق شدیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هر بازنشسته پرداخت کنیم.

سالاری با بیان اینکه در سال جاری نیز تلاش سازمان تأمین اجتماعی این بود که در فروردین احکام بازنشستگان صادر شود، گفت: این کار حاصل حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری و مشارکت نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان است و پیگیر ی این تشکل‌ها بابت انتقال مسائل و مطالبات بازنشستگان ارزش و اهمیت بالایی دارد.

وی تداوم پرداخت‌های مربوط به متناسب‌سازی و تضمین خدمت‌رسانی به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی را بدیهی دانست و افزود: درباره تأمین منابع ۸۹ هزار میلیارد تومان تردیدی نداریم و نحوه وصول و فرآیند وصول را به سرعت پیگیری می‌کنیم.

سالاری دریافت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت را در سال گذشته و سال جاری بی‌نظیر ارزیابی کرد و گفت: با وصول ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مطابق قانون بودجه سال جاری فرآیند آن شروع شده و قطعاً به زودی به نتیجه می‌رسد، در مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در مدت ۱۴ ماه از دولت دریافت می‌کنیم و تعهدات جاری دولت نیز برای نخستین بار در قانون بودجه لحاظ شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول جدی در خدمات درمانی این سازمان اظهار داشت: هزینه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی در شهرهای فاقد مرکز درمانی تأمین اجتماعی برای همه بیمه شدگان و در همه مناطق کشور برای افراد بالای ۶۵ سال رایگان است و تأمین اجتماعی کل هزینه بستری را برعهده گرفته است.

وی طرح نسخه الکترونیک را از دیگر افتخارات سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این طرح همچنین افتخاری برای دولت است و گامی بسیار ارزشمند برای ارتقای همه جانبه خدمات درمانی در کل کشور محسوب می‌شود.

سالاری توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات مردم به شعب تأمین اجتماعی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: اجرای طرح ۳۰۷۰ برای ارائه غیرحضوری ۳۰ خدمت و کاهش ۷۰ درصدی مراجعات مردم شعب تأمین اجتماعی را خلوت کرد و ۳۰ خدمتی که رونمایی شده است را دائماً بررسی می‌کنیم تا اشکالات احتمالی در اسرع وقت رفع شود و برای این خدمات به زودی به جایی می‌رسیم که ارائه این خدمات در شعب متوقف شود.

وی همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی را نیز ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت: در بودجه ۱۴۰۰ هر پیشنهادی که به ضرر سازمان تأمین اجتماعی بود، حذف و هر قانونی که برای ارتقای خدمات این سازمان مورد نیاز بود، تصویب شد.

افزایش حقوق هیچ بازنشسته ای کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: از زحمات و تلاش‌های صادقانه مدیرعامل و مجموعه مدیریتی و کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی بابت پیگیری و تلاش در راستای تحقق خواسته‌ها و مطالبات بازنشستگان در متناسب‌سازی تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: از هفته دوم فروردین جلسات مرحله دوم متناسب‌سازی موضوع ۸۹ هزار میلیارد تومان را شروع کردیم و روزهای بسیار زیادی با مشغله فراوان داشتیم. احکام اولیه ای که صادر شده بود با دستور و موافقت مدیرعامل سازمان تأمین اصلاح شد تا بازنشستگان بعد از سال ۹۵ نیز افزایش قابل توجهی داشته باشند و بازنشستگان سخت و زیان آور نیز با سنوات ارفاقی مشمول شدند.

بیات ادامه داد: با اقدامات انجام شده در نهایت افزایش حقوق هیچ بازنشسته ای کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود و در مجموع از همه ظرفیت‌های ممکن برای افزایش حقوق بازنشستگان استفاده شده است.

وی با تشکر از تمامی مسئولان و مدیران کشوری و دستگاه‌های مختلف برای همراهی و حمایت سازمان تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی این است که هر نوع پرداختی و تغییر و ارتقا حقوقی که برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام می‌شود برای ما نیز لحاظ شود.