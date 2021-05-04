ثبت ۷ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۷۲ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۲۴۰ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۷۸۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه هفت نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۷۱۵ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۵۴ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.