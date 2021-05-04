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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۱۶

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

ثبت ۷ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

ثبت ۷ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت هفت فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۷۲ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۲۴۰ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۷۸۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه هفت نفر است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۷۱۵ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۵۴ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5204293

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