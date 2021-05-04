به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از رقابت های کسب امتیاز ورودی المپیک به مدت سه روز به میزبانی پرتغال در لیسبون برگزار شد. تیم ملی کاراته ایران در این مسابقات موفق به کسب یک طلا، یک نقره و دو برنز شد. با احتساب امتیازات این رقابت ها در رده بندی، حضور چهار کاراته ایران در صدر بهترین های جهان در فاصله کمتر از ۹۰ روز تا بازی‌های المپیک می‌تواند حائز اهمیت باشد.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان حمیده عباسعلی با ۷۵۶۷.۵ امتیاز در صدر ایستاده است. در وزن ۷۵- کیلوگرم بهمن عسگری با ۱۰۰۱۲.۵ امتیاز دست نیافتی است و اختلاف فاحشی با رقبای خود دارد. ذبیح الله پورشیب با کسب طلا در لیسبون جمع امتیازات خود را به عدد ۱۰۲۱۵ رساند و در وزن ۸۴- کیلوگرم با یک پله صعود در صدر ایستاد. در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز سجاد گنج زاده با ۹۱۸۷.۵ امتیاز بالاتر از همه سنگین وزن‌های دنیا صدرنشین است.

نکته مهم اینکه معادله انتخاب نماینده وزن ۷۵+ کیلوگرم ایران برای بازی‌های المپیک پیچیده‌تر از قبل از شد. در این وزن که ترکیبی از دو وزن ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم است، کاراته ایران سهمیه المپیک را کسب کرده ولی از بین پورشیب و گنج زاده یک نفر به این رویداد بین المللی و مهم اعزام می‌شود.

تا پیش از مسابقات لیسبون، پورشیب با وجود امتیاز بیشتر در وزن ۸۴- کیلوگر نفر دوم بود و گنج زاده به دلیل آنکه در وزن ۸۴+ کیلوگر م نفر اول رنکینگ محسوب می‌شد، سهمیه المپیک داشت و در جدول فدراسیون جهانی هم در نقطه سبز (نفراتی که کسب سهمیه کرده‌اند) قرار داشت.

با احتساب امتیازات مسابقات لیسبون، پورشیب با کسب مدال طلا به صدر جدول صعود کرد و جای گنج زاده را در منطقه سبز در وزن ۷۵+ کیلوگرم المپیگی گرفت و تا اینجای کار مسافر توکیو شده است.

اما نکته اصلی اینجاست که «آکتاش» ترکیه‌ای که جای پورشیب را در رده دوم وزن ۸۴- کیلوگرم گرفته، حضور در رقابت های قهرمانی اروپا را پیش رو دارد و نتایج او می‌تواند روی انتخاب نماینده ایران تأثیرگذار باشد. رقابت های قهرمانی اروپا اواخر اردیبهشت ماه در کرواسی آغاز می‌شود و باید منتظر ماند دید که این ترکیه‌ای کدام کاراته کای ایرانی را مسافر توکیو می‌کند.