کابل: ۱۸۱ نفر از اعضای طالبان در مناطق مختلف افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۱ شبهنظامی طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایتهای لغمان، غزنی، قندهار، زابل، هرات، هلمند و بغلان کشته شدند.
بر اساس این بیانیه، در این درگیریها ۷۸ شبهنظامی طالبان نیز زخمی شدهاند.
گزارشها در این باره حاکیست که ۹۴ قطعه مین جاسازی شده توسط طالبان در ولایتهای مذکور کشف و خنثی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مربوط به این گروه نیز منهدم شده است.
این در حالیست که نیروهای اشغالگر خارجی به سرکردگی آمریکا ابتدا قرار بود تا شنبه هفته جاری یعنی اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شوند؛ اما جو بایدن رییس جمهور آمریکا با نقض توافق دوحه پیشتر اعلام کرد که این اقدام تا ۱۱ سپتامبر طول خواهد کشید؛ رویدادی که عدم عمل به وعهده ها توسط واشنگتن را بیش از پیش آشکار کرد.
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