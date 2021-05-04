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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۳۸

در بیانیه ای اعلام شد؛

هشدار شدید اللحن گروههای مقاومت فلسطین به اشغالگران

هشدار شدید اللحن گروههای مقاومت فلسطین به اشغالگران

گروههای مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای ضمن درخواست از فلسطینی ها برای شعله ور کردن انتفاضه علیه صهیونیستها به تل آویو درباره ارتکاب هر جنایتی علیه ساکنان قدس هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم،گروههای مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند: روز ۲۸ رمضان باید روز شعله ور شدن انقلاب و انتفاضه بر سر غاصبان باشد.

گروههای مقاومت فلسطین امروز سه شنبه در بیانیه ای از فلسطینی ها خواستند که به مسجد الاقصی برای نماز و اعتکاف بروند و در آنجا بمانند.

در این بیانیه به ویژه خواسته شده است که در روز ۲۸ رمضان به مسجد الاقصی بروند.

گروههای مقاومت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرده اند: به مسجد الاقصی بروید و به نماز و اعتکاف در آن بپردازید به ویژه در ۲۸ رمضان که گله های صهیونیست وعده یورش به مسجد الاقصی را داده اند، تا روز شعله ور شدن انقلاب و انتفاضه بر سر صهیونیستهای غاصب باشد.

در این بیانیه آمده است: قدس عربی و اسلامی بوده و خواهد ماند و این مساله اصلی امت اسلامی است. قدس محور اصلی نبرد با اشغالگران و پایتخت ابدی و همیشگی فلسطین است. اشغالگران جایی در فلسطین ندارند.

گروههای مقاومت فلسطین بیان کردند: نبرد ما در قدس بر سر هویت و موجودیت است.

در این بیانیه با اشاره به زوال اشغالگران آمده است: معامله قرن، طرح الحاق اراضی، اشغالگری و عادی سازی روابط همگی رو به زوال هستند و پیروزی از آن امت اسلامی است. ما از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و اراضی ۴۸ می خواهیم که به یاری ساکنان در معرض بیرون راندن آپارتایدی در محله شیخ جراح بروند.

گروههای مقاومت فلسطین در ادامه به اشغالگران درباره ارتکاب هرگونه حماقت و جنایت شنیع هشدار داده و اعلام کردند: مسئولیت تبعات ارتکاب هرگونه جنایتی علیه ملت ما، قدس و مسجد الاقصی ما برعهده اشغالگران است.

از سوی دیگر عبداللطیف القانوع سخنگوی حماس اعلام کرد: اقدامات اشغالگران علیه ساکنان محله شیخ جراح در قدس اشغالی تشدید رویارویی را ایجاب می کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه ساکنان شیخ جراح و تلاش برای اخراج آنها از خانه و کاشانه خود ادامه می دهد.

کد مطلب 5204385

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