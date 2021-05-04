هشدار شدید اللحن گروههای مقاومت فلسطین به اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم،گروههای مقاومت فلسطین در بیانیه ای اعلام کردند: روز ۲۸ رمضان باید روز شعله ور شدن انقلاب و انتفاضه بر سر غاصبان باشد.

گروههای مقاومت فلسطین امروز سه شنبه در بیانیه ای از فلسطینی ها خواستند که به مسجد الاقصی برای نماز و اعتکاف بروند و در آنجا بمانند.

در این بیانیه به ویژه خواسته شده است که در روز ۲۸ رمضان به مسجد الاقصی بروند.

گروههای مقاومت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرده اند: به مسجد الاقصی بروید و به نماز و اعتکاف در آن بپردازید به ویژه در ۲۸ رمضان که گله های صهیونیست وعده یورش به مسجد الاقصی را داده اند، تا روز شعله ور شدن انقلاب و انتفاضه بر سر صهیونیستهای غاصب باشد.

در این بیانیه آمده است: قدس عربی و اسلامی بوده و خواهد ماند و این مساله اصلی امت اسلامی است. قدس محور اصلی نبرد با اشغالگران و پایتخت ابدی و همیشگی فلسطین است. اشغالگران جایی در فلسطین ندارند.

گروههای مقاومت فلسطین بیان کردند: نبرد ما در قدس بر سر هویت و موجودیت است.

در این بیانیه با اشاره به زوال اشغالگران آمده است: معامله قرن، طرح الحاق اراضی، اشغالگری و عادی سازی روابط همگی رو به زوال هستند و پیروزی از آن امت اسلامی است. ما از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و اراضی ۴۸ می خواهیم که به یاری ساکنان در معرض بیرون راندن آپارتایدی در محله شیخ جراح بروند.

گروههای مقاومت فلسطین در ادامه به اشغالگران درباره ارتکاب هرگونه حماقت و جنایت شنیع هشدار داده و اعلام کردند: مسئولیت تبعات ارتکاب هرگونه جنایتی علیه ملت ما، قدس و مسجد الاقصی ما برعهده اشغالگران است.

از سوی دیگر عبداللطیف القانوع سخنگوی حماس اعلام کرد: اقدامات اشغالگران علیه ساکنان محله شیخ جراح در قدس اشغالی تشدید رویارویی را ایجاب می کند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه ساکنان شیخ جراح و تلاش برای اخراج آنها از خانه و کاشانه خود ادامه می دهد.