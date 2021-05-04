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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۰۵

۴۶ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

۴۶ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

زنجان-طی ۲۴ ساعت گذشته  ۴۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ساعت گذشته ۴۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته با جان باختن ۶ بیمار کرونایی دیگر آمار جان باختگان مبتلا به کرونا ویروس در استان به هزار و ۳۷۱ نفر رسید.

از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۲۴ هزار و ۷۲۵ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس نمونه برداری و یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۷ هزار و ۳۴ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در استان زنجان هم اکنون ۶۱۵ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5204499

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