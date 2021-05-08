به گزارش خبرنگار مهر، یونس امامی به عنوان ملی پوش وزن ۷۴ کیلوگرم به رقابتهای گزینشی قزاقستان اعزام شد و توانست با اقتدار، سهمیه المپیک را کسب کند. هر چند او موفق به کسب سهمیه المپیک شد، اما هنوز برای تصاحب دوبنده تیم ملی در این آوردگاه بزرگ، چشم انتظار لیست نهایی کادر فنی است.

امامی که بعد از فراز و نشیب فراوان در خصوص انتخاب وزن اصلی در تیم ملی، نهایتاً به وزن ۷۴ کیلوگرم آمد و به اردوی تیم ملی دعوت شد، معتقد است هر تصمیمی کادر فنی بگیرد، تابع آن است و تمام تلاش خود را برای حضور در المپیک به کار خواهد گرفت.

این مدعی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد مدتی است همراه با دیگر مدعیان این وزن یعنی مصطفی حسین خانی، جمال عبادی، محمدصادق فیروزپور و امیرحسین حسینی در اردوی تیم ملی مشغول تمرین است تا در پایان، یک نفر از سوی کادر به عنوان ملی پوش المپیکی انتخاب و معرفی شود.

در همین راستا یونس امامی در حاشیه تمرینات اردوی تیم ملی به خبرنگار مهر اظهار داشت: مدتهاست تمام تمرکزم روی کار خودم است و در وهله اول تلاش کردم تا سهمیه المپیک بگیرم که خوشبختانه موفق عمل کردم. برای رسیدن به هدفم باید تلاش کنم تا به ترکیب نفرات المپیکی وارد شوم و سپس با تمام توان در توکیو به میدان بروم. البته همچنان تابع تصمیمات کادر فنی هستم. به هر حال فقط به المپیک می‌اندیشم و تمام تمرکزم برای رسیدن به این هدف بزرگ است.

وی به مسیر پر فراز و نشیب خود تا رسیدن به وزن دلخواه گفت: بعد از اینکه از رقابتهای جهانی ۲۰۱۹ نورسلطان برگشتیم، قرار بر این بود که به وزن بالاتر بروم، اما بازی‌های المپیک به دلیل کرونا به تعویق افتاد. سپس بحث برگزاری رقابتهای جهانی به میان آمد که من هم در انتخابی تیم ملی برای این رقابت‌ها در وزن ۷۰ کیلو کشتی گرفتم اما این رقابت‌ها هم لغو شد. به هر حال از آن زمان فقط به وزن ۷۴ کیلوگرم تمرکز کردم که خوشبختانه توانستم با حضور در این وزن، نمایش قابل قبولی هم داشته باشم.

امامی از حسین خانی به عنوان سخت‌ترین رقیب داخلی اش نام برد و گفت: برای او احترام زیادی قائلم و از نظر سنی پیشکسوت من است. هر تصمیمی که کادرفنی بگیرد، بی چون و چرا به آن احترام می‌گذارم. البته با توجه به آمادگی جسمی و روحی و همچنین تمرینات خوبی که پشت سر می‌گذاریم تا حد زیادی مطمئنم در صورت حضور در المپیک بتوانم روی سکو بروم.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نظر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قرار است برخی از آزادکاران منتخب بزودی راهی تورنمنت لهستان شوند که یونس امامی هم یک. از آزادکاران اعزامی است. بر این اساس رقابت‌های بین المللی جام زیلکوفسکی لهستان طی روزهای ۱۸ تا ۱۹ خردادماه در شهر ورشو برگزار می‌شود که ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد برای حضور در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی و مصطفی حسین خانی

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان، علی شعبانی و علیرضا کریمی

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع و امین طاهری

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- حسن طهماسبی