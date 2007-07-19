ترسی از بازی با کره نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرقلعه نویی پس از صعود تیم ملی کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی امروز به سایت خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: " ما نوار بازی های کره را بازبینی خواهیم کرد و سعی می کنیم روی نقاط ضعف آنها کار کنیم. در حال حاضر مایل نیستم چندان درباره این موضوع صحبت کنم. فقط همین را می گویم که ما از تیم رقیبمان در مرحله یک چهارم نهایی هیچ ترسی نداریم."

وی همچنین درباره دفاع خوب مالزی و گل های اندکی که ایران به ثمررساند، افزود:" اگر تیم مالزی در دو بازی گذشته خود مقابل ازبکستان و چین هم مثل دیداربا ما بازی می کرد، ممکن بود امتیازخوبی کسب کند. این تیم باید ازهمان سیستمی که دربرابرما به کار گرفت، استفاده می کرد."

تیم ملی ایران روزیکشنبه درمرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام ملت های آسیا در ورزشگاه بوکیت جلیل با تیم کره جنوبی دیدارمی کند.