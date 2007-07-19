پنجمین مرحله استانی تور سبز دوچرخه سواران از مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ علی صفدری عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود : در سالروز شهادت امام دهم ( ع) به منظور دریافت نماد کشوری این تور از نمایندگان خراسان شمالی با شرکت 22 دوچرخه سوار بسیجی مشهد مقدس مسافت 1000کیلومتری شهرهای استان خراسان رضوی را رکاب خواهند زد .

وی با بیان اینکه نماد کشوری تور سبز شهدا در30 تیرماه از نمایندگاه خراسان شمالی در بجنورد تحویل رکاب زنان خراسان رضوی می شود، افزود: این مرحله آخرین مرحله تور سبز شهدا در کشوراست و با انتقال نماد در اولین روز از مرداد ماه در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم ( ع) این تور به پایان می رسد .

صفدری با بیان اینکه آغازحرکت دوچرخه سواران این تور در6 تیرماه از جبل النور( کوهسنگی) مشهد مقدس با تحویل نماد به دوچرخه سواران خراسان جنوبی بوده است افزود: نماد تورسبزشهدا در حالی مجددا به مشهد برمی گردد که به دست دوچرخه سواران بسیجی سراسر کشورمسافت 10 هزارکیلومتری استان های کشوررا طی کرده است .