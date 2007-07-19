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۲۸ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۴

پنجمین مرحله استانی تور سبز دوچرخه سواران از مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی از آغاز حرکت پنجمین مرحله استانی تور سبز دوچرخه سواران حامل پیام شهدا از مشهد با شرکت 22 دوچرخه سوار بسیجی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ علی صفدری عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود : در سالروز شهادت امام دهم ( ع) به منظور دریافت نماد کشوری این تور از نمایندگان خراسان شمالی با شرکت 22 دوچرخه سوار بسیجی مشهد مقدس مسافت 1000کیلومتری شهرهای استان خراسان رضوی را رکاب خواهند زد.

وی با بیان اینکه نماد کشوری تور سبز شهدا در30 تیرماه از نمایندگاه خراسان شمالی در بجنورد تحویل رکاب زنان خراسان رضوی می شود، افزود: این مرحله آخرین مرحله تور سبز شهدا در کشوراست و با انتقال نماد در اولین روز از مرداد ماه در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم ( ع) این تور به پایان می رسد.

صفدری با بیان اینکه آغازحرکت دوچرخه سواران این تور در6 تیرماه از جبل النور( کوهسنگی) مشهد مقدس با تحویل نماد به دوچرخه سواران خراسان جنوبی بوده است افزود: نماد تورسبزشهدا در حالی مجددا به مشهد برمی گردد که به دست دوچرخه سواران بسیجی سراسر کشورمسافت 10 هزارکیلومتری استان های کشوررا طی کرده است .

سرهنگ صفدری، پیوند بین نسل های مختلف و نسل ایثارگر دوران دفاع مقدس ورساندن پیام شهدا به نسل جوان جامعه ترویج فرهنگ ورزش و دوچرخه سواری کمک به کاهش آلودگی هوا و شناسایی استعدادهای فردی ورزشکاران و همچنین گسترش ورزش همگانی در جامعه و به ویژه نسل جوان و نوجوان را ازجمله اهداف برگزاری تور سبزشهداعنوان کرد.

کد مطلب 520487

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