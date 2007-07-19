پنجمین مرحله استانی تور سبز دوچرخه سواران از مشهد آغاز شد

وی با بیان اینکه نماد کشوری تور سبز شهدا در30 تیرماه از نمایندگاه خراسان شمالی در بجنورد تحویل رکاب زنان خراسان رضوی می شود، افزود: این مرحله آخرین مرحله تور سبز شهدا در کشوراست و با انتقال نماد در اولین روز از مرداد ماه در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم ( ع) این تور به پایان می رسد.
صفدری با بیان اینکه آغازحرکت دوچرخه سواران این تور در6 تیرماه از جبل النور( کوهسنگی) مشهد مقدس با تحویل نماد به دوچرخه سواران خراسان جنوبی بوده است افزود: نماد تورسبزشهدا در حالی مجددا به مشهد برمی گردد که به دست دوچرخه سواران بسیجی سراسر کشورمسافت 10 هزارکیلومتری استان های کشوررا طی کرده است .
سرهنگ صفدری، پیوند بین نسل های مختلف و نسل ایثارگر دوران دفاع مقدس ورساندن پیام شهدا به نسل جوان جامعه ترویج فرهنگ ورزش و دوچرخه سواری کمک به کاهش آلودگی هوا و شناسایی استعدادهای فردی ورزشکاران و همچنین گسترش ورزش همگانی در جامعه و به ویژه نسل جوان و نوجوان را ازجمله اهداف برگزاری تور سبزشهداعنوان کرد.
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