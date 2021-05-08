رکود در انتظار بازار رمزارزها

به گزارش خبرنگار مهر، گروههای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی این روزها جولانگاه افرادی است که سعی دارند مردم را اغوا کنند که بازار رمزارزها و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، اتریوم، دش، زیکش و امثال آن بسیار سودآورتر از سایر بازارهای مالی موازی است. اینجا است که افرادی کم‌اطلاع به دام تبلیغاتی اغواکننده می‌افتند که نه تنها سودی را نصیب آنها نمی‌کند، بلکه مال و اصل دارایی آنها را نیز می‌بلعد.

در این میان آنچه که بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آنها را بسیار خطرناک و پرریسک می‌کند، ۲۴ ساعته بودن فعالیت این بازارها و عدم نظارت بر آنها از سوی مراجع ذیربط است که به نوعی، هرگونه هرج و مرج و شرایط ریسکی بالا را در آن مجاز برمی‌شمرد؛ به خصوص اینکه اکنون تب خرید و فروش این ارزها نیز به دلیل رکود در برخی بازارهای موازی بسیار داغ شده است.

از سوی دیگر، تحلیلگران بازارهای اقتصادی ایران نیز نسبت به هیجان شکل گرفته برای ورود سرمایه مردم به بازار رمز ارزها هشدار داده و با تاکید بر اینکه مردم باید قدر سرمایه خود را در این شرایط حساس بدانند، بر این باورند که بازار رمز ارزها در وضعیت متعادلی قرار ندارد و نوسانات این گونه ارزها برای مردمی که بدون مطالعه و تنها به دلیل متضرر شدن در بورس به دنبال کسب درآمد و جبران ضرر در بازار رمزارز هستند، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

دانیال دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که به دلیل وضعیت کرونایی و اعمال سیاست‌های سختگیرانه در بازار، بازار سرمایه هم چنان ریزشی است و روزهای خونین آن ادامه دار شده است، اظهار داشت: در این شرایط مردمی که به دنبال کسب درآمد هستند، راهی جز ورود به بازار پر زرق و برق «رمزارز» با بالاترین ریسک را ندارند.

وی عنوان کرد: تصور کنید کسب و کار شما تعطیل است، راهی برای امرار معاش نیست، سرمایه قبلی هم که در بازار سرمایه روز به روز آب می‌شود و از طرفی با سرمایه‌های خرد هم نمی‌شود در بازارهای موازی مانند مسکن کسب درآمد کرد، بنابراین راحت ترین کار ممکن این است که در منزل، خرید و فروش رمزارز انجام شود، آن هم بدون آموزش.

دارایی با تاکید بر این که «بازار رمز ارز، جای مسابقه نیست»، ادامه داد: این بازار به شدت برای افراد تازه واردی که هیچ علمی نسبت به آن ندارند، ریسک بالا دارد؛ این مارکت بر خلاف بازار امنی همچون بورس ایران، به صورت ۲۴ ساعته فعال است و در یک ساعت، نوسان ممکن است کل سرمایه افراد را به باد دهد، گرچه در نقطه مقابل افرادی هم ممکن است سود کنند، اما قطعاً این سود بدون دانش تبدیل به ضرر خواهد شد.

این تحلیلگر بازارهای اقتصادی ایران با بیان این پیش بینی که «بازار رمزارز به زودی وارد یک رکود چند ماهه می شود»، اظهار کرد: این فرصت مناسبی است تا مسئولان بستر مناسب را برای جریان چرخه پول در این بازار ایجاد کنند و از سوی دیگر مردم هم باید تفکر «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» را دور بریزند و برای سرمایه خود ارزش قائل شوند تا به طمع جبران ضرر، به این بازار پر التهاب ورود نکنند.