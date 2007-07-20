دکتر سید صادق اوالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی می توانند به راحتی زندگی کنند که مهارت های لازم برای زندگی کردن نظیر تعامل با دیگران و ارتباط موثر را فراگرفته باشند.

وی اظهار داشت: شهروندان باید آموزشهای لازم در مورد چگونگی تفکر، تصمیم گیری و... را کسب کنند تا بتوانند بهتر و آسانتر زندگی کنند.

اوالی تصریح کرد: حداقل 10 مهارت وجود دارد که یادگیری آن برای داشتن زندگی بهتر در سطح جامعه لازم و ضروری است که البته تعداد دیگری از مهارتها نیز بر اساس نیازها به جوامع مختلف به آنها افزوده خواهد شد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی اداره سلامت شهرداری تهران گفت: آموزش مهارت های زندگی توسط شهرداری تهران در تمامی خانه های سلامت - در مناطق 22 گانه تهران - به شهروندان ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه این آموزش ها برای متقاضیان به صورت رایگان خواهد بود، اظهار داشت: افراد متقاضی فراگیری این آموزش ها می توانند به یکی از خانه های سلامت منطقه خود مراجعه کنند و از ساعات و روزهای برپایی این کلاس های آموزشی مطلع شوند.

اوالی، عدم آگاهی شهروندان از مسائل مربوط به تغذیه را به عنوان یکی از مسائل موثر در ایجاد مشکلات در زمینه سلامت عنوان کرد و گفت: اداره کل سلامت شهرداری تهران بر اساس سند راهبردی در خصوص چالش ها و مشکلات شهر تهران در امر سلامت برنامه های خاصی را در نظر گرفته است که یکی از این برنامه ها، آموزش مهارت های زندگی به شهروندان است .