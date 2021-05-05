سهمیه واکسن هیچ سالمندی نمی سوزد/چه کسانی بهتر است واکسن نزنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، با عنوان این مطلب که سالمندان بالای ۸۰ سال نگران سهمیه واکسن خود نباشند، گفت: سالمندان بالای ۸۰ سال که پرونده الکترونیک سلامت دارند، هیچ مشکلی برای واکسیناسیون ندارند. اما عدهای از سالمندان هستند که پرونده الکترونیک سلامت ندارند که از شنبه آینده به آنها پیامک زده میشود که برای واکسن زدن کجا بروند.
وی افزود: افراد بالای ۸۰ سال نگران سوختن سهمیه واکسن خود نباشند و سهمیه آنها محفوظ است و کنار گذاشته شده است.
رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا واکسنهایی که تزریق میشود با یکدیگر تفاوت دارند یا خیر، گفت: تمام واکسنهایی که در سطح کشور استفاده میشود، برای همه گروههای سنی مصونیت دارد. به ویژه برای افراد ۵۰ سال به بالا کاملاً مؤثر و کم خطر است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ ممنوعیتی برای واکسیناسیون گروههای سنی وجود ندارد.
وی با عنوان این مطلب که برای افرادی که کمتر از ۳ تا ۶ ماه از ابتلای آنها میگذرد توصیه نمیشود واکسن بزنند، گفت: به سالمندان بالای ۸۰ سال که طی هفته آینده یعنی از شنبه تا پنج شنبه با آنها تماس گرفته نشد، دوباره وارد سامانه وزارت بهداشت شده و ثبت نام کنند.
رئیسی ادامه داد: البته احتمال تماس نگرفتن و پیامک نزدن به این افراد خیلی کم است، مگر اینکه خودشان در ثبت مشخصات دچار مشکل شده باشند.
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