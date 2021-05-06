منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم زیاد بارندگی‌های اخیر در استان اصفهان اظهار داشت: متأسفانه این بارندگی‌ها باعث شده است که به ۵۰ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان خسارت‌هایی وارد شود.

وی با بیان اینکه این محورها هم در حوزه شهری و هم راه‌های روستایی بوده است، ابراز داشت: ۵۲ دهانه پل نیز در اثر این بارندگی‌ها خسارت‌هایی دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تیم‌های ارزیاب در حال بررسی مقدار ریالی خسارت‌های وارده هستند، تصریح کرد: عمده این خسارت‌ها در محورهای مواصلاتی اردستان، نطنز، کاشان، خور و بیابانک و غیره بوده است.

۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون خسارت به محورهای مواصلاتی کاشان

وی با اشاره به اینکه در محدوده منطقه کاشان هم خسارت وارده به راه‌های مواصلاتی بیش از شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: شانه‌های جاده، پل‌ها، آب نماها و مسیرهای جاده‌ای عمده قسمت‌های خسارت دیده در محورهای مواصلاتی بوده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه محور قدیم نطنز کاشان و اردستان کاشان در منطقه کاشان بیشترین خسارت را دیده‌اند، بیان داشت: البته در حال حاضر تردد در این مسیرها برقرار است.

وی با بیان اینکه عمده این خسارت‌ها در منطقه کاشان در دو منطقه ده زیره و تتماج بوده است، گفت: ۵۰۰ متر از محور قدیم اردستان کاشان در محدوده منطقه ده زیره و یک کیلومتر از محور قدیم کاشان و نطنز در محدوده تتماج خسارت دیده‌اند.