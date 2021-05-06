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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۱

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

سیل اخیر به۵۰کیلومتر از راه‌های اصفهان خسارت زد

سیل اخیر به۵۰کیلومتر از راه‌های اصفهان خسارت زد

کاشان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به دلیل حجم زیاد بارندگی های اخیر به ۵۰ کیلومتر از راه های استان اصفهان خسارت وارد شده است.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم زیاد بارندگی‌های اخیر در استان اصفهان اظهار داشت: متأسفانه این بارندگی‌ها باعث شده است که به ۵۰ کیلومتر از راه‌های استان اصفهان خسارت‌هایی وارد شود.

وی با بیان اینکه این محورها هم در حوزه شهری و هم راه‌های روستایی بوده است، ابراز داشت: ۵۲ دهانه پل نیز در اثر این بارندگی‌ها خسارت‌هایی دیده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تیم‌های ارزیاب در حال بررسی مقدار ریالی خسارت‌های وارده هستند، تصریح کرد: عمده این خسارت‌ها در محورهای مواصلاتی اردستان، نطنز، کاشان، خور و بیابانک و غیره بوده است.

۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون خسارت به محورهای مواصلاتی کاشان

وی با اشاره به اینکه در محدوده منطقه کاشان هم خسارت وارده به راه‌های مواصلاتی بیش از شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: شانه‌های جاده، پل‌ها، آب نماها و مسیرهای جاده‌ای عمده قسمت‌های خسارت دیده در محورهای مواصلاتی بوده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه محور قدیم نطنز کاشان و اردستان کاشان در منطقه کاشان بیشترین خسارت را دیده‌اند، بیان داشت: البته در حال حاضر تردد در این مسیرها برقرار است.

وی با بیان اینکه عمده این خسارت‌ها در منطقه کاشان در دو منطقه ده زیره و تتماج بوده است، گفت: ۵۰۰ متر از محور قدیم اردستان کاشان در محدوده منطقه ده زیره و یک کیلومتر از محور قدیم کاشان و نطنز در محدوده تتماج خسارت دیده‌اند.

کد مطلب 5205408

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