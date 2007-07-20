زمینه انقلاب مخملین در ایران وجود ندارد

دکتر علی گرانمایه پور، استاد دانشگاه و صاحبنظر امور سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پخش اعترافات هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش از سیمای جمهوری اسلامی،در مورد مفهوم "انقلاب مخملین" گفت: اصولا انقلابات مخملین در کشورهایی صورت می گیرد که دارای ضعف دموکراسی باشند و ریشه نهادهای مردم سالار در آنجا ضعیف باشد و فاقد انسجام فرهنگی بالا و احساس وحدت ملی باشند .

وی افزود:کمبود حس بیگانه ستیزی و غریبه ستیزی یکی از فاکتورهای مهم در برپایی و شکل گیری انقلاب مخملین و رنگین است، مردم کشورهایی که دچار این انقلاب ها می شوند ، معمولا مردمی هستند که روی بیگانگان حساسیت خاصی ندارند و برای آنها قابل پذیرش است که عده ای از خارج بیایند و زمینه شورش و ناآرامی را ایجاد کنند.

گرانمایه پور تصریح کرد: نباید تصور کرد که انقلاب مخملین در همه کشورها، با نسخه ای واحد و یکسان اعمال و انجام می شود، بلکه هرکشور با توجه به خصوصیات و ویژگی های فرهنگی -سیاسی خود، نسخه و مدلی خاص را پذیرا است.

وی با بیان اینکه در ایران، زمینه برپایی انقلاب مخملین وجود ندارد گفت :‌ آمریکایی ها در پریایی انقلاب مخملین، معمولا به سراغ عوام و توده مردم می روند و کمتر به نخبگان توجه می کنند، این شیوه خاص آمریکایی ها برای برهم زدن ثبات جوامع مورد نظر است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نهادهای دانشجویی و N.G.O ها همواره در معرض تهدید برپاکنندگان انقلاب مخملین قرار دارند و این محافل همواره با سرمایه گذاری و توجه آنان مواجه می شود.