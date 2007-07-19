پاسخ گویی به توطئه های رسانه ای دشمن کاری دشوار و ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی کلهر پیش از ظهر امروز در گردهمایی مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی خراسان رضوی افزود: مسئولان باید هر یک به نحوی در مقابله با تبلیغ باطل رسانه های بیگانه، شبه های موجود در افکار عمومی را رفع کنند و این وظیفه بیش از همه متوجه روابط عمومی هاست.

وی اظهار داشت: توطئه های دشمن به لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی ناموفق بوده است به همین دلیل امروز مبارزات خود را در عرصه رسانه ها آغاز کرده اند.

کلهر با اشاره به هوشیاری رسانه ها ازکودتای خزنده خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی ازرسانه های اغفال شده و تعدادی از رسانه های همسو با دشمن درجهت ایجاد جوسازی وگسترش شبهات دراذهان عمومی فعالیت می کنند و به طور مسلم این سیاه نمایی هایی که نشاط و پویایی را در بین مردم فلج می کند باید توسط روابط عمومی ها و رسانه های پایبند به ارزش های دولت وانقلاب کنترل شود .

کلهر، اطلاع رسانی وتبلیغ حماسه های ملی در زمینه های مختلف علمی، صنعتی، بازرگانی و ... را از وظایف روابط عمومی ها دانست و اعلام کرد: این پیشرفت ها باید به گوش تمام جهان برسد و همه دنیا را متحیرکند و روابط عمومی ها انتقال دهنده این پیام حماسه به دنیای امروز و آیندگان هستند.

وی جایگاه روابط عمومی ها را درایجاد فضایی پرنشاط و امیدوار در جامعه با اهمیت دانست و تصریح کرد: رسانه های آلوده با سو استفاده ازسکوت روابط عمومی ها به دنبال ایجاد فضایی تلخ ومایوس کننده درجامعه هستند و این وظیفه روابط عمومی هاست که فضابی پویا برای مردم به وجود آورند .

این مسئول با اشاره به رسالت بزرگ روابط عمومی ها در امر اطلاع رسانی عنوان کرد: روابط عمومی ها باید در امر اطلاع رسانی با همه توان و به کارگیری همه ابزار وارد عمل شوند و با همفکری وهم اندیشی در جهت انجام تکالیف اطلاع رسانی حماسه های بزرگ ملی به تمام جهان وحتی آیندگان حرکت کنند.

