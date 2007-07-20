اجرای طرح بیمه روستاییان فقط هزینه بر است

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح بیمه روستاییان که از آن به عنوان طرح پزشک خانواده نام برده می شود، هیچ ارتباطی با پزشک خانواده ندارد.

وی توضیح داد: در اجرای طرح بیمه روستاییان، از شبکه ها و خانه های بهداشت روستایی استفاده شده که در واقع همکاری دولت با دولت است، زیرا این مراکز دولتی بوده و افرادی که در شبکه های بهداشت فعالیت می کنند، همکار دولتی تلقی می شوند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل، امور دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود که اجرای طرح بیمه روستاییان نیز می بایست به همین سمت و سو می رفت و دولت با پزشکانی که چند سال است در شهرهای کوچک و روستاها مطب دارند، قرارداد می بست که عملا این اتفاق شکل نگرفته است.

مسلمی فرد افزود: در واقع، طرح بیمه روستاییان با این شیوه اجرا، فقط برای دولت هزینه بر بوده و درآمدی نیز برای پزشکان عمومی ندارد.

وی، اولویت نخست در اجرای طرح پزشک خانواده را، پزشکان عمومی دانست و گفت: متاسفانه پزشکان عمومی کشور در این طرح هیچ سهمی ندارند.