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۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اجرای طرح بیمه روستاییان فقط هزینه بر است

اجرای طرح بیمه روستاییان فقط هزینه بر است

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران از هزینه بر بودن طرح بیمه روستاییان انتقاد کرد و گفت: اجرای این طرح هیچ منفعتی در پی ندارد.

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح بیمه روستاییان که از آن به عنوان طرح پزشک خانواده نام برده می شود، هیچ ارتباطی با پزشک خانواده ندارد.

وی توضیح داد: در اجرای طرح بیمه روستاییان، از شبکه ها و خانه های بهداشت روستایی استفاده شده که در واقع همکاری دولت با دولت است، زیرا این مراکز دولتی بوده و افرادی که در شبکه های بهداشت فعالیت می کنند، همکار دولتی تلقی می شوند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل، امور دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود که اجرای طرح بیمه روستاییان نیز می بایست به همین سمت و سو می رفت و دولت با پزشکانی که چند سال است در شهرهای کوچک و روستاها مطب دارند، قرارداد می بست که عملا این اتفاق شکل نگرفته است.

مسلمی فرد افزود: در واقع، طرح بیمه روستاییان با این شیوه اجرا، فقط برای دولت هزینه بر بوده و درآمدی نیز برای پزشکان عمومی ندارد.

وی، اولویت نخست در اجرای طرح پزشک خانواده را، پزشکان عمومی دانست و گفت: متاسفانه پزشکان عمومی کشور در این طرح هیچ سهمی ندارند. 

کد مطلب 520559

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