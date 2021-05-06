آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بندر دیر صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر اظهار داشت: اگر دل خانواده شهدا را به دست آوردیم و آنها را از خود راضی نگه داشتیم، خدا از ما راضی می‌شود و اگر دل خانواده شهید را شکستیم و با ایثارگران و خانواده شهدا بد رفتاری کردیم بدانیم با خدا طرف هستیم.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه در زمینه تجلیل از ایثارگران از پیامبر و اهل بیت درس بگیریم، ادامه داد: ما مدیون شهدا و خانواده معظم آنها هستیم؛ اگر امروز عزت و استقلالی داریم و در دنیا سربلندیم به برکت ایثارگری ایثارگران و خون‌های پاکی است که بر زمین ریخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه فقط خانواده‌های شهدا قابل مقایسه با شهدا هستند، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال گرفتن دین و هویت مکتبی شما است؛ تا وقتی دشمن داریم برای مقابله با آنها به روحیه ایثارگری و فداکاری و شجاعت و شهادت طلبی نیاز داریم.

امام جمعه بندر دیر گفت: اگر بخواهیم فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه ما ماندگار بماند باید ایثارگران در جامعه عزیز و محترم باشند.

وی درباره قضایای اخیر و دفاعی که از یک جانباز و آزاده داشت، عنوان کرد: وقتی که رهبر فرزانه انقلاب بارها و بارها بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید می‌کند، وقتی در روز روشن به یک آزاده و جانباز اهانت می‌شود امام جمعه شهر هم صدایی نکند و فریادی برنیاورد آیا امید هست که دیگران جذب فرهنگ شهادت شوند.

حسینی بیان داشت: ما گاهی اوقات واجب می‌دانیم که فریادی بکشیم و صدایی بلند کنیم که این فرهنگ شهادت طلبی، ایثارگری و روحیه فداکاری در جامعه زنده بماند.

وی با بیان اینکه نقش مادران در پیشبرد اهداف انقلاب، تعیین کننده است، افزود: عزیزانی که شربت شهادت نوشیدند از دامن این مادران بزرگوار برخاستند و خود مادران فرزندانشان را به رفتن به جبهه تشویق می‌کردند و هنگام بازگشت پیکر فرزندشان به شهادت او افتخار می‌کردند.

امام جمعه بندر دیر ابراز کرد: قدر شهدا و خانواده آنها را بدانیم و در تجلیل و تعظیم و تکریم آنها لحظه‌ای فروگذاری نکنیم که بهترین کار و خدمت و عبادت، خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران است.

وی در رابطه با روز قدس عنوان داشت: ما در مقابل ظالمین وظیفه داریم حداقل در قلب خود از ظالم متنفر باشیم و با زبان مان هم این نفرت را بیان کنیم.

حسینی اضافه کرد: سرزمین‌های اسلامی و قبله اول مسلمین در اشغال غاصبان قدس هست ما وظیفه داریم مقابل اشغالگران بایستیم و از سوی دیگر از قبله اول مسلمین و سرزمین‌های اسلامی و ملت مظلوم فلسطین دفاع کنیم و به هر نحوی شده در فضای مجازی و حقیقی با زدن یک پرچم و بنر به هر صورتی که شده اعلام حمایت از مظلوم و نفرت از ظالمان و غاصبان را داشته باشیم.