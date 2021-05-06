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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۵۳

آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر برگزار شد

آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر برگزار شد

بوشهر - در آئینی با حضور مردم، خانواده‌های شهدا و تعدادی از مسئولان، آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بندر دیر صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت مقام مادران شهدای شهرستان دیر اظهار داشت: اگر دل خانواده شهدا را به دست آوردیم و آنها را از خود راضی نگه داشتیم، خدا از ما راضی می‌شود و اگر دل خانواده شهید را شکستیم و با ایثارگران و خانواده شهدا بد رفتاری کردیم بدانیم با خدا طرف هستیم.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی با بیان اینکه در زمینه تجلیل از ایثارگران از پیامبر و اهل بیت درس بگیریم، ادامه داد: ما مدیون شهدا و خانواده معظم آنها هستیم؛ اگر امروز عزت و استقلالی داریم و در دنیا سربلندیم به برکت ایثارگری ایثارگران و خون‌های پاکی است که بر زمین ریخته شده است.

وی با تاکید بر اینکه فقط خانواده‌های شهدا قابل مقایسه با شهدا هستند، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال گرفتن دین و هویت مکتبی شما است؛ تا وقتی دشمن داریم برای مقابله با آنها به روحیه ایثارگری و فداکاری و شجاعت و شهادت طلبی نیاز داریم.

امام جمعه بندر دیر گفت: اگر بخواهیم فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه ما ماندگار بماند باید ایثارگران در جامعه عزیز و محترم باشند.

وی درباره قضایای اخیر و دفاعی که از یک جانباز و آزاده داشت، عنوان کرد: وقتی که رهبر فرزانه انقلاب بارها و بارها بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید می‌کند، وقتی در روز روشن به یک آزاده و جانباز اهانت می‌شود امام جمعه شهر هم صدایی نکند و فریادی برنیاورد آیا امید هست که دیگران جذب فرهنگ شهادت شوند.

حسینی بیان داشت: ما گاهی اوقات واجب می‌دانیم که فریادی بکشیم و صدایی بلند کنیم که این فرهنگ شهادت طلبی، ایثارگری و روحیه فداکاری در جامعه زنده بماند.

وی با بیان اینکه نقش مادران در پیشبرد اهداف انقلاب، تعیین کننده است، افزود: عزیزانی که شربت شهادت نوشیدند از دامن این مادران بزرگوار برخاستند و خود مادران فرزندانشان را به رفتن به جبهه تشویق می‌کردند و هنگام بازگشت پیکر فرزندشان به شهادت او افتخار می‌کردند.

امام جمعه بندر دیر ابراز کرد: قدر شهدا و خانواده آنها را بدانیم و در تجلیل و تعظیم و تکریم آنها لحظه‌ای فروگذاری نکنیم که بهترین کار و خدمت و عبادت، خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران است.
وی در رابطه با روز قدس عنوان داشت: ما در مقابل ظالمین وظیفه داریم حداقل در قلب خود از ظالم متنفر باشیم و با زبان مان هم این نفرت را بیان کنیم.

حسینی اضافه کرد: سرزمین‌های اسلامی و قبله اول مسلمین در اشغال غاصبان قدس هست ما وظیفه داریم مقابل اشغالگران بایستیم و از سوی دیگر از قبله اول مسلمین و سرزمین‌های اسلامی و ملت مظلوم فلسطین دفاع کنیم و به هر نحوی شده در فضای مجازی و حقیقی با زدن یک پرچم و بنر به هر صورتی که شده اعلام حمایت از مظلوم و نفرت از ظالمان و غاصبان را داشته باشیم.

کد مطلب 5205677

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