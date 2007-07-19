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۲۸ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۱۷

طرح مسجد محوری در مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان، طرح مسجد محوری در 114 مسجد مازندران اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان ملی جوانان شاخه مازندران بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد اوقات فراغت دستگاه های اجرائی مازندران در ساری افزود: طرح توانمند سازی اوقات فراغت جوانان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و مشارکت دستگاه های مرتبط تابستان امسال در مازندران برگزار خواهد شد.

دکتر عباد اسدی خاطر نشان کرد: 600 نفر روز در قالب آموزش های عقیدتی، دفاعی، دینی، گردشگری و ... به دانش آموزان و جوانان در مساجد خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه اوقات فراغت تقویت کننده ماهیت واقعی انسان هاست تصریح کرد: جوان ایرانی باید جوانی پویا، هدفمند و با نشاط باشد.
 
این مسئول یادآور شد: کانون های فرهنگی هنری مساجد و دستگاه های فرهنگی با همکاری وزارت ارشاد اسلامی با اتخاذ فاکتورها و شاخص های لازم به آموزش افراد در مساجد اهتمام ورزند.

وی تاکید کرد: مفاهیمی چون ارزش گردشگری اسلامی در مساجد، کاربرد موزه ها، بازدید از ابنیه های تاریخی می تواند ازعوامل زمینه سازی برگزاری این کلاس ها باشد.

کد مطلب 520572

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