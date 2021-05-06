وارد کردن فناوری و سرمایه به بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز پنج شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حکم قانون و لازم‌الاجراست، گفت: خوشبختانه مصوبات این شورا در استان منجر به روند اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به نتایج طرح پایش فضای کسب‌وکار استان، دستور داد تا کمیته‌ای تخصصی برای بررسی نقاط قوت و ضعف استان در حوزه کسب‌وکار تشکیل و درخصوص شاخص‌هایی که وضعیت استان در آنها نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است، چاره‌اندیشی شود.

وی درخصوص طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی نیز گفت: تولید مبتنی بر قرارداد روش مفیدی برای هماهنگی میان تولید و بازاررسانی در بخش کشاورزی است و سازمان جهاد کشاورزی باید ساختارهای اجرایی این طرح را فراهم کند.

پورمحمدی با بیان اینکه این طرح می‌تواند با وارد کردن فناوری و سرمایه، بخش کشاورزی را متحول کند، افزود: اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار و پشتیبان و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به کشاورزان با مجریان این طرح همکاری کنند.