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۲۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

نوبخت در گفتگو با مهر:

مواضع انتخاباتی حزب اعتدال توسعه این هفته اعلام می شود

مواضع انتخاباتی حزب اعتدال توسعه این هفته اعلام می شود

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با رد احتمال نامزدی خود در انتخابات مجلس هشتم اعلام کرد که مواضع انتخاباتی حزب متبوعش برای حضور در انتخابات مجلس هشتم، پنجشنبه آینده در گردهمایی تشکل های استانی اعتدال و توسعه اعلام می شود.

دکتر "محمد باقر نوبخت"، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در گردهمایی حزب اعتدال و توسعه که با حضور28تشکل استانی و نمایندگان حزب در مناطق 22 گانه تهران برگزار خواهد شد، مواضع انتخاباتی حزب متبوعش اعلام شده و راهکارهای اجرای هرچه بهتر آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: گردهمایی تشکل های استانی حزب اعتدال و توسعه، پنج شنبه 4 مرداد ماه، ساعت 10 صبح در محل حزب برگزار می شود و دکتر "حسن روحانی" رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  به عنوان یکی از اعضا حزب و میهمان ویژه ، به ایراد سخن می پردازد.

دکترنوبخت که سابقه نمایندگی مردم رشت را در کارنامه خود دارد، درپاسخ به این سئوال که قصد دارد در انتخابات مجلس هشتم نیز شرکت کند یا خیر؟ تصریح کرد: فکر می کنم خسته تر از آن هستم که بخواهم وارد مجلس شوم، لذا هیچ قصدی برای حضور در انتخابات آتی ندارم.

وی در عین حال خاطر نشان ساخت: علی رغم اینکه قصدی برای حضور در مجلس ندارم، اما تلاش ما در حزب اعتدال و توسعه این است که با تربیت نیروهای جوان و وارد کردن آن ها به مجلس در جامعه تاثیرگذار باشیم.

کد مطلب 520588

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