ضرورت وحدت ملت های مسلمان جهان علیه دشمنان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله علی خاتمی و فتح الله حقیقی بمناسبت روز جهانی قدس عنوان شده است: آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان که با تدبیر و اندیشه والای بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز قدس نامگذاری شده، نماد روشنی از حق‌طلبی، آزادی‌خواهی و ایستادگی مظلومان در مقابل دشمنان ظالم و مستکبران جهان است.

این پیام می افزاید: امروزه که دشمنان اسلام آشکارا نه تنها درمقابل ملت مظلوم فلسطین، بلکه در برابر همه جهان اسلام صف‌آرایی کرده‌اند و به فرموده مقام معظم رهبری "روز قدس فقط روز فلسطین نیست؛ بلکه روز امت اسلامی است و این روز نشان دهنده‌ صف بندی حق و باطل و صف ‌بندی عدل در مقابل ظلم است" اهمیت و ضرورت توجه کشورهای مسلمان و اتحاد و همبستگی آنان در مقابل دشمنان، استکبار و رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی چندین برابر است.

در پیام مشترک نماینده وولی فقیه در استان زنجان و همچنین استاندار زنجان عنوان شده است: بواسطه شیوع ویروس کرونا، امسال محدودیت ها موجب عدم برگزاری راهپیمایی شکوهمند این روز شده است ولی روزه‌داران جهان، حمایت از مظلومین و بویژه مردم بی‌دفاع فلسطین را از یاد نبرده‌اند و دادخواهی علیه ظلم و ایستادگی در برابر استکبار را ادامه می‌دهند.

صادر کنندگان این پیام افزوند: لذا اینجانبان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمانان و روزه‌داران عزیز در ماه رحمت و ضیافت الهی، همبستگی و یکپارچگی امت مسلمان جهان تا برافراشته شدن پرچم عدالت توسط منجی عالم بشریت را وظیفه شرعی و انسانی همه آزادگان جهان می‌دانیم و جنایات دشمنان اسلام را در هر گوشه از این کره خاکی محکوم می‌کنیم.

باشد که بزودی با قیام حضرت صاحب الامر شاهد گسترش عدل و داد و نابودی کفر و ظلم و ستم در عالم باشیم.