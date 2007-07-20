رنگ سبز ؛ نماد پیوند با تقدس و الوهیت

روزنامه اللواء گزارش داد: در آیاتی از قرآن بهترین لباس را سندس (دیبای ابریشمی نازک ) سبز و استبرق ( لباس حریر سبز) خوانده و می گوید که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده اند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است.

همچنین حضرت خضر(ع) چون در هر جایی که می نشست سبز می شد به این نام منسوب شده است.

به گزارش مهر، در قرآن کریم از میان همه رنگها به رنگ سبز به عنوان رنگ لباس بهشتیان معرفی شده است: أولئک لهم جنات عدن تَجری من تَحتهم الأنهار یحلون فیها من أساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستَبرق متکئین فیها على الأرائک نعم الثوَاب وحسنت مرتفقا .

براى آنان بهشت هاى جاودانى است که از زیر درختان آن نهرها جارى است ، در حالى که در آنجا بر تختها تکیه دارند با دستبندهایى از طلا آراسته می شوند و جامه هایى سبز از دیباى نازک و ستبر می پوشند ، چه پاداش خوبى و چه آسایش گاه نیکویى . ( سوره کهف، آیه 31)

در جای دیگری از کتاب آسمانی نیز خداوند متعال فرموده است: متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان . بر بالشهاى سبز و فرشهاى زیبا تکیه می زنند . ( سوره الرحمن، آیه 76)

و یا این فرموده: عالیهم ثیاب سندس خضر واستَبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . بر اندامشان جامه هایى از حریر نازک و سبز رنگ و دیباى ستبر است و با دستبندهایى از نقره آراسته شده اند ، و پروردگارشان باده طهور به آنان می نوشاند . ( سوره انسان، آیه 21)



اگر آب مایه حیات است، رنگ سبز نشانگر طراوت و زندگی است چرا که طبیعت با این رنگ لباس حیات به تن می‌کند.



خداوند متعال این شگفتی را به صورت زیبا ترسیم کرده و می‌فرماید: "و جعلنا من الماء کل شیء حی" یعنی به وسیله آب هر چیزی را زنده قرار دادیم.



"فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه حقیراء" ‌به وسیله آب هر گونه گیاه برآوردیم و از آن گیاه جوانه سبزی خارج ساختیم.

رنگ سبز، رنگ گیاهان و طبیعت است و خداوند آنها را مظهر مسرت و شادی معرفی می‌کند: "فأنبتنا به حدائق ذات بهجهٔ" پس به وسیله آب باغهای بهجت انگیز رویانیدیم. در تعریف بهجت آورده که " البهجهٔ حسن اللون و ظهور السرور فیه" بهجت بهترین رنگ است و شادی و نشاط در آن ظهور دارد.



امام صادق (ع) نیز فرمایشی دارد که در آن به رنگ سبز اشاره شده است: سه چیز غم و غصه را از بین می برد آب، رنگ سبز و خوشرویی .

گزارش روزنامه اللواء می افزاید: روانشناسی گفته است که تجارب متعدد در زمینه رنگها نشانگر این مطلب است که رنگها در زندگی ما، احساس گرما و سرمای ما و یا خوشحالی و غمگینی ایجاد می کنند و حتی بر شخصیت و نگاه انسان به زندگی نیز مؤثرهستند .

وی به خاصیت برخی از رنگها اشاره کرده و افزوده است: رنگ زرد فعالیت دستگاههای عصبی را افزایش می دهد، رنگ ارغوانی به آرامش دعوت می کند، رنگ آبی در انسان احساس سرما ایجاد می کند، رنگ قرمز نیز در انسان احساس گرما می کند، رنگ سبز در انسان سرور و بهجت و عشق به زندگی می دهد، به همین دلیل بهترین رنگ در اتاقهای جراحی برای جراحان پرستاران سبز است.

گزارشها حاکی است که پلی در لندن که به پل خودکشی موسوم است، در گذشته رنگی تیره داشت، اما از زمانی که رنگ آن را به رنگ بسیار زیبای سبز تغییر دادند، حوادث خودکشی به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

رنگ سبز چشم نواز بوده و چون طول موج این رنگ متوسط است و مانند رنگ قرمز طولانی و رنگ آبی کوتاه نیست و به قوه بینایی آرامش می دهد.

این گزارش می افزاید: رنگ سبز رنگ نمادینی است که نه تنها جامه اهل بهشت بوده، بلکه بال فرشتگان نیز سبز رنگ است. همچنین امدادهای غیبی با این رنگ آمیخته و رنگ سادات و علویان به شمار می رود و این مسئله منجر به تقدس و پیوند با الوهیت رنگ سبز شده و گستره آن در عرفان خودنمایی می کند.