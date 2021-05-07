بازارهای آسیا اقیانوسیه نوسان کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بازار آسیا اقیانوسیه در معاملات امروز، جمعه، در حالی نوسان کردند که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش ماهانه مشاغل آمریکا هستند که می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد اقدامات آینده فدرال‌رزرو ارائه دهد.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۰.۱۱ درصد رشد کرد و نیکی ژاپن ۰.۰۹ درصد بالا آمد.

در بازار چین کامپوزیت شانگهای ۰.۶۵ درصد افت کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۲۷ درصد رشد کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۵۸ درصد به ارزش خود افزود.

در بازار ارز، دلار پیش از انتشار گزارش مشاغل آمریکا تحت فشار قرار گرفت و نرخ برابری آن در مقابل ین ژاپن و یوآن چین به ترتیب به ۱۰۹.۱۴ واحد و ۶.۴۶۱ واحد رسید.