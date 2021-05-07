خسارت ۹۳ میلیارد ریالی تگرگ به کشاورزان «یامچی»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صیادی افزود: تگرگ به بیشتر محصولات کشاورزی در «یامچی» خسارت زده به طوری که در بخش درختان بارده به باغ‌های پسته و زردآلو و در بخش زراعی به مزارع گندم، جو و گوجه بین ۱۰ تا ۴۰ درصد خسارت وارد شده است.

وی از کشاورزان خسارت‌دیده که محصولات خود را بیمه محصولات کشاورزی کرده‌اند خواست برای دریافت خسارت خود به صندوق بیمه کشاورزی مراجعه کنند و اضافه کرد: کشاورزانی که بیمه ندارند باید منتظر باشند تا اعتبار حوادث غیرمترقبه پرداخت شود.

صیادی بهترین راهکار برای جلوگیری از خسارت تگرگ را استفاده از سامانه ضدتگرگ اعلام کرد و ادامه داد: کشاورزان و باغداران می‌توانند در باغ‌های خود این سامانه را راه‌اندازی کنند و جهاد کشاورزی برای کمک برای خرید این سامانه به آنان تسهیلات با سود کم اعطا می‌کند.