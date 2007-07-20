پیروزی های بیشتر فوتبال ایران مقابل کره وزنه روحی مناسبی برای ماست

مهدی مناجاتی سرپرست تیم فوتبال کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگاراعزامی مهر به مالزی افزود : ایران و کره جنوبی همواره دو رقیب دیرینه درفوتبال آسیا بوده اند که درمقاطع حساس رقابت های قاره ای مقابل یکدیگر قرار گرفته اند ولی سهم پیروزی های ایران نسبت به حریف بیشتر بوده و همین عامل وزنه روحی مناسبی برای کسب نتیجه لازم در دیدار روز یکشنبه به شمار می رود .



مناجاتی اضافه کرد: تیم ملی در بازیهای مقدماتی جام ملتهای آسیا با کره جنوبی همگروه بود و توانستیم آخرین بار این تیم را در تهران مقتدرانه با دوگل شکست دهیم. تلاش می کنیم این پیروزی را بار دیگر تکرار کنیم.



سرپرست تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی درآستانه دیداربا کره جنوبی اظهار داشت : خوشبختانه تیم ملی در شرایط آمادگی مطلوبی به سر می برد و با گذشت نزدیک به 20 روز از حضور تیم ملی در کوالالامپور و انجام سه مسابقه سنگین بدن بازیکنان کاملا با شرایط آب و هوایی منطبق شده و هیچ کمبودی از این نظر نداریم . البته به دلیل طولانی شدن زندگی اردویی تاحدودی بازیکنان دچار خستگی و یکنواختی شده اند که تلاش داریم با حضور اعضای تیم هنرمندان و انجام برنامه های هنری - تفریحی این شرایط را از تیم دور کنیم .



وی با دفاع ازعملکرد تیم ملی در دورمقدماتی مسابقات جام ملتهای آسیا اظهار داشت : تیم ملی ایران به همراه عربستان و ژاپن تنها تیم هایی بودند که با کسب هفت امتیازبه عنوان تیم های صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند و این نشان می دهد تیم ما در گروه سختی قرار داشته و نباید نتایج تیم ملی را ضعیف قلمداد کرد .

مناجاتی ادامه داد : متاسفانه برخی ناکارشناسان به دنبال تضعیف تیم ملی هستند و قصد دارند با زیر سئوال بردن عملکرد کادر مربیان ایرانی باردیگر پای"ویچ" را به فوتبال ایران باز کنند تا از کنار آنها به منافع شخصی خود دست یابند ولی همین جا به همه منتقدان مغرض تیم ملی اعلام می کنم که کادر فنی با قدرت به کارخود ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اینگونه جوسازیها قرارنخواهد گرفت و برای سربلندی تیم ملی ایران و خوشحالی دل مردم نهایت تلاش خود را بکارخواهد بست .



مناجاتی در خصوص دیدارحساس روز یکشنبه مقابل کره جنوبی اظهار داشت: کره جنوبی تیم با سابقه و ریشه داری در فوتبال آسیاست که اکثر بازیکنان این تیم را لژیونرهای شاغل در تیم های خارجی تشکیل می دهند . کره فوتبالی مبتنی بر کارهای سرعتی را در دستور کار دارد و دراین مسابقات هم با هدف قهرمانی به میدان آمده است. آنها حتما تمام توان خود را برای پیروزی مقابل تیم ملی بکار خواهند گرفت .



سرپرست تیم ملی تصریح کرد : تیم ما از بازیکنان باتجربه ای برخوردار است که کاملا از تیم کره شناخت دارند و خوشبختانه انجام این مسابقه در کوالالامپور شرایط زمین و آب و هوا را نیز به نفع ما کرده است و با تدابیر کادر فنی می توانیم از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم .



وی پیرامون احتمال تغییرات در ترکیب تیم ملی به ویژه در خط دفاعی برای دیدار با کره جنوبی اظهار داشت : تصور نمی کنم تغییر خاصی برای این بازی در ترکیب تیم ملی داشته باشیم ولی درصورت صلاحدید پس از نشست کادرفنی تغییرات لازم در برخی پست ها انجام خواهد شد .



مناجاتی درپایان گفت : تیم ملی ازنظر روحی برتری محسوسی نسبت به کره جنوبی دارد و همین مسئله عامل پیروزی بخش ما در دیدار روز یکشنبه خواهد بود .