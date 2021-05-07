  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۵۰

امروز برگزار شد؛

راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت «روز جهانی قدس»

راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت «روز جهانی قدس»

مردم سوریه امروز جمعه به مناسبت روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی گسترده بار دیگر حمایت خود از مسأله فلسطین را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مردم سوریه امروز جمعه به مناسبت روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی گسترده بار دیگر حمایت خود از مسأله فلسطین را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت روز جهانی قدس در شهر «دمشق» پایتخت این کشور برگزار شد.

راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت «روز جهانی قدس»

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که همچنان در خط مقدم حمایت از مسأله فلسطین می ایستند.

این درحالی است که در برخی نقاط از سوریه نیز راهپیمایی های خورویی در حمایت از مسأله فلسطین برگزار شد.

راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت «روز جهانی قدس»

کد مطلب 5206381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها