به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مردم سوریه امروز جمعه به مناسبت روز جهانی قدس با برگزاری راهپیمایی گسترده بار دیگر حمایت خود از مسأله فلسطین را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، راهپیمایی گسترده مردم سوریه به مناسبت روز جهانی قدس در شهر «دمشق» پایتخت این کشور برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که همچنان در خط مقدم حمایت از مسأله فلسطین می ایستند.

این درحالی است که در برخی نقاط از سوریه نیز راهپیمایی های خورویی در حمایت از مسأله فلسطین برگزار شد.