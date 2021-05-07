حجت السلام سید نعمت الله صالح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز بزرگ قدس، اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) بر اساس فکر بلند و اعتقادات عمیق که به اصول دینی داشتند روز قدس را برای همیشه به عنوان یک روز ماندگار در تاریخ مسلمانان به ویژه انقلاب اسلامی ایران ثبت کردند.

وی با اشاره به هدف رهبر کبیر انقلاب نسبت به نامگذاری روز جهانی قدس ابراز داشت: همه ما می‌دانیم که رژیم غاصب اسرائیل یک رژیم جنایتکار است که بعد از جنگ جهانی اول صهیونیست‌ها با حمایت مالی و دیپلماتیک اسرائیل و با تبلیغ عقاید بی اساس مانند رجعت به سرزمین موعود در کشورهای اسلامی نفوذ پیدا کردند و این نفوذ را مرحله به مرحله گسترش دادند تا آن جایی که شعار نیل تا فرات معیار اصلی در تشکیل حکومت رژیم اسرائیل شد.

امام جمعه شهرضا تصریح کرد: بر اساس اعتقادات ما مسلمانان مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم یک امر واجب و ضروری است به ویژه تسخیر سرزمین‌های اسلامی که سرزمین مقدس قدس به عنوان قبله اول ما مسلمانان و محل بعثت بسیاری از پیامبران الهی بوده است.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) ظرفیتی را برای مبارزه با اسرائیل ایجاد کردند، گفت: این ظرفیت آثاری هم داشته تا آنجایی که امروزه سید مقاومت، سید حسن نصرالله می‌گوید دوران شکست تمام شده و عصر پیروزی‌ها آغاز شده است، این نوید پیروزی یکی از نتایج مهمی از این راهبرد است که حضرت امام (ره) اعلام کردند.

حجت الاسلام صالح بیان داشت: اعتراض مردم فلسطین به عنوان یک حرکت دائمی در تمامی کشورهای اسلامی مطرح است و مسلمانی نیست که از این جریان بی‌خبر باشد که این مردم مظلوم با سلاح سنگ و فریاد در مقابل استبداد شجاعانه ایستادگی کردند.

روز قدس مظهر مخالفت همه مسلمانان با موجودیت اسرائیل است

وی با توجه به آثار روز جهانی قدس، گفت: روز قدس مظهر مخالفت همه مسلمانان با موجودیت کشور اسرائیل است که در تمامی کشورها مسلمانان این تنفر خود را اظهار می‌کنند، این روز همچنین یک اهرم فشاری است که باعث بیداری و خیزش مسلمانان در همه کشورها می‌شود.

امام جمعه شهرضا افزود: روز قدس باعث شده که مسئله فلسطین از بعد ملی و منطقه‌ای خارج شود و به عنوان یک مسئله جهانی و اسلامی تبدیل شود که حتی غیر مسلمانان هم به فکر مظلومیت مردم فلسطین هستند.

وی افزود: یکی دیگر از آثار روز قدس این بود که توطئه غرب و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و سرزمینی که فکر می‌کردند بدون صاحب است امروزه تمام مسلمانان دنیا ادعا می‌کنند که قدس سرزمین اسلامی ما است.

صالح با توجه به اینکه روز قدس یک مشارکت عمومی به وجود آورد، گفت: این روز همه مسلمان‌ها را نسبت به آزادی خود مسئول کرد و از طرفی دیگر این روز باعث شد که دولت‌ها حکومت‌ها خودشان را به خوبی نشان دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی شاهد جهانی بدون اسرائیل باشیم که این انتظار طولانی نخواهد بود و با پیروزی جبهه مقاومت و تأیید الهی هرچه زودتر این اتفاق میسر خواهد شد چرا که امروز شرایط ما در دنیا ویژه بوده چرا که رژیم صهیونیستی افول تدریجی خود را طی می‌کند و امروز رژیم منحوس صهیونیست در موضع ضعف تاریخی قرار دارد.