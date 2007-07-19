بحث برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین به شکست می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، "محمود الزهار" در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر غزه گفت : سخن گفتن از برگزاری انتحابات زود هنگام تلاشی شکست خورده برای نادیده گرفتن انتخابات اخیر (مجلس قانونگذاری فلسطین) است و ما ملت فلسطین آن را به شکست خواهیم کشاند.

در آخرین انتخابات دموکراتیک و سالم مجلس قانونگذاری فلسطین جنبش حماس توانست اکثریت آرای مردم را کسب کند و دولت فلسطین را تشکیل دهد.

الزهار خاطرنشان کرد : انتخابات زودهنگام راه حل مشکل موجود نیست، بلکه بر پیچیدگی مسائل خواهد افزود و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین می خواهد دشمن صهیونیستی را برای ضربه زدن و حمله به ملت فلسطین تحریک کند و به صراحت خواستار یورش به نوار غزه شده است.

وی با زیر سوال بردن مشروعیت ابومازن این پرسش را مطرح کرد : آیا کسی که خواهان اشغال دوباره نوارغزه می شود، می تواند رئیس ملت فلسطین باشد؟

الزهار تاکید کرد که جنبش حماس مقرهای تحت کنترل خود در نوار غزه را بازپس نخواهد داد.

لازم به ذکر است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز گذشته در نشست شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف)، از این شورا خواست با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست و مجلس فلسطین موافقت کند؛ حماس برگزاری انتخابات را غیر قانونی خوانده است.