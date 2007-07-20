شیبانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "تله فیلم "گزارش یک اعدام" هم اکنون در مرحله پایان تدوین قرار دارد و صداگذاری آن به زودی آغاز می شود. ناصر چشم آذر هم ساخت موسیقی متن فیلم را به تازگی آغاز کرده تا اواسط مردادماه برای پخش آماده شود."

"گزارش یک اعدام" محصول شبکه یک به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان است و به زندگی آدم‌های امروز و مبارزه با وسوسه‌های شیطانی می‌پردازد. در این فیلم بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، فاطمه نقوی و سعید داخ بازی می‌کنند و دیگر عوامل عبارتند از نویسنده: علیرضا کاظمی‌پور، مدیر تصویربرداری: فرهاد مافی، صدابردار: آرش برومند و طراح صحنه: علی فداکار.

شیبانی درباره فعالیت تازه خود در سینما هم گفت: "تا زمانی که پروژه "گزارش یک اعدام" به اتمام نرسد به کار دیگری فکر نمی کنم. فیلم سینمایی "صحنه جرم، ورود ممنوع" را پس از اکران عمومی برای پخش در شبکه خانگی به موسسه رسانه های تصویری واگذار کرده ام و فکر می کنم به زودی وارد بازار شود."