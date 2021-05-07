حجت الاسلام یوسف احمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) سال‌ها پیش فرمودند اگر مسلمانان متحد و دست به دست یکدیگر دهند هر مسلمان یک سطل آب بریزد اسرائیل را آب خواهد برد و خیانت بعضی سران کشورهای عرب در مقابل موضوع فلسطین نابخشودنی است.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) از روزهای نخست انقلاب اسلامی، آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی را مساله اول جهان اسلام مطرح کردند و از مسلمانان در سراسر جهان درخواست کردند به مبارزه با این غده سرطانی دنیای اسلام اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اعلام کردند کرانه باختری باید مسلح شود و شاهد هستیم امروز با فرمان رهبری گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی به فناوری ساخت موشک دست یافتند و اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه و در جنگ پنج روزه از گروه‌های مقاومت شکست می‌خورد.

احمدی بیان کرد: اسرائیل یک ضربه به تأسیسات نطنز وارد کرد اما در مقابل چندین سیلی از جانب انقلاب اسلامی خورد و این مسئله نشان می‌دهد دوران بزن در رو تمام شده و رژیمی که توانایی دفع یک موشک را ندارد چگونه در مقابل انبوه دستاوردهای موشکی شهید تهرانی مقدم ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به اقتدار محور مقاومت و انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاطر نشان کرد: امروز محور مقاومت با تیکه بر نیروی ایمان و سلاح‌های نوین حرف اول را در منطقه می‌زند و هیاهوی استکبار نشان دهنده حرکت رو به جلو محور مقاومت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: اسرائیل در حال ارزیابی برای ترک و فرار از منطقه است و این حرکت باید با بی آبرویی تمام برای رژیم صهیونیستی و اقتدار برای محور مقاومت همراه باشد و رهبر معظم انقلاب ۲۵ سال را نهایت عمر این رژیم جنایتکار و کودک کش مطرح کردند.

احمدی با اشاره به مردم ایران بیش از ۴۰ سال در برابر استکبار جهانی مقاومت کرده‌اند، بیان کرد: اقتدار اسلامی با دولت مردان ضعیف و غرب‌گرا محقق نخواهد شد و کشور امروز نیازمند دولت جوان انقلابی است که با همکاری مردم موجب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نابودی اسرائیل را فراهم کنند.