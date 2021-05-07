فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس، سپس برای تجدیدمیثاق با شهدای شلمچه به زیارت یادمان شلمچه رفت و در برگشت، نماز را در مسجد جامع خرمشهر میعادگاه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اقامه کرد.
رضایی که بدون اطلاع قبلی در مسجد جامع خرمشهر حاضر شده بود، با درخواست مردم به بیان سخنان کوتاهی پرداخت.
رضایی افزود: من می خواهم در مسجد جامع خرمشهر این را بگویم که روزی می رسد که بیت المقدس هم آزاد خواهد شد و ما مسلمانان در مسجد الاقصی، قبله گاه اول مسلمین نماز می خوانیم. البته این کافی نیست. اگر ما خرمشهر را آزاد کردیم، باید خرمشهر را از دشمنان داخلی هم آزاد کنیم تا آباد شود. اگر بیت المقدس هم آزاد شود، باید فلسطین را از شر بدخواهان آزاد کنیم.
رضایی افزود: یک زمان، خون پاکترین فرزندان این کشور برای آزادی این شهر ریخته شده است و باید امروز خرمشهر و مسجد آن چون نگینی از آبادانی و گلستانی از زیبایی می درخشید و مردم را از سراسر جهان به خود جذب می کرد. باید خرمشهرها را از آن کسانی که در این کشور با فساد و تبعیض، بیت المال را به تاراج می برند، آزاد کرد. در سخنان امام راحل شنیده اید، در صحبت های رهبر معظم انقلاب می بینید، در وصیت امیرالمومنین (ع) و ائمه (ع) می خوانید که فلاح و رستگاری دنیا و آخرت مردم، مساله مهمی است.
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