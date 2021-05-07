به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ از روستای سادات آبادان بازدید و ضمن گفتگو با اهالی، با مشکلات مردم و محرومان این روستا آشنا شد.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس، سپس برای تجدیدمیثاق با شهدای شلمچه به زیارت یادمان شلمچه رفت و در برگشت، نماز را در مسجد جامع خرمشهر میعادگاه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اقامه کرد.

رضایی که بدون اطلاع قبلی در مسجد جامع خرمشهر حاضر شده بود، با درخواست مردم به بیان سخنان کوتاهی پرداخت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنان کوتاهی در جمع روزه داران خرمشهری با گرامیداشت روز جهانی قدس گفت: قدس شریف بیش از شش دهه است که مانند آن مقطعی که خرمشهر عزیز در اشغال ارتش بعث بود، در اشغال صهیونیست ها است. صدامیان نمی خواستند شهر شما را ترک کنند. می خواستند اینجا بمانند. بسیاری از مناطق شهر را به شدت ویران و حتی با خاک یکسان کرده بودند اما به لطف پروردگار متعال و آن روح بلند امام عظیم الشان و ایثار رزمندگان، فداکاری جوانان ملت ایران، خرمشهر آزاد شد.

رضایی افزود: من می خواهم در مسجد جامع خرمشهر این را بگویم که روزی می رسد که بیت المقدس هم آزاد خواهد شد و ما مسلمانان در مسجد الاقصی، قبله گاه اول مسلمین نماز می خوانیم. البته این کافی نیست. اگر ما خرمشهر را آزاد کردیم، باید خرمشهر را از دشمنان داخلی هم آزاد کنیم تا آباد شود. اگر بیت المقدس هم آزاد شود، باید فلسطین را از شر بدخواهان آزاد کنیم.

وی افزود: متاسفانه مشاهده فقر برخی مردم در شهر خرمشهر موجب تاثر ما رزمندگان دفاع مقدس می شود. من از این صدمات که به مردم رسیده است و در مشکلات به سر می برند، خجالت می کشم.

رضایی افزود: یک زمان، خون پاکترین فرزندان این کشور برای آزادی این شهر ریخته شده است و باید امروز خرمشهر و مسجد آن چون نگینی از آبادانی و گلستانی از زیبایی می درخشید و مردم را از سراسر جهان به خود جذب می کرد. باید خرمشهرها را از آن کسانی که در این کشور با فساد و تبعیض، بیت المال را به تاراج می برند، آزاد کرد. در سخنان امام راحل شنیده اید، در صحبت های رهبر معظم انقلاب می بینید، در وصیت امیرالمومنین (ع) و ائمه (ع) می خوانید که فلاح و رستگاری دنیا و آخرت مردم، مساله مهمی است.

رضایی گفت: خواستم در روز قدس، در شملچه در جوار شهدا و در مسجد جامع خرمشهر در کنار شما مردم فداکار باشم. ان شاء الله، روزی، قدس هم مانند خرمشهر آزاد خواهد شد.