"هانچارنکا"سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران شد

به گزارش خبرنگارمهر، در نشستی که روز سه شنبه با حضورعلی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه برداری و "هانچارنکا" مربی بلاروس درمحل فدراسیون وزنه ‌برداری برگزارشد، پیرامون همکاری این مربی با تیم ملی وزنه برداری کشورمان بحث و تبادل نظر شد و در نهایت امروز پس از چند ساعت جلسه مقرر شد تا این مربی هدایت تیم ملی وزنه برداری کشورمان را بر عهده بگیرد.

"هانچارنکا" پس از توافق با مسئولان فدراسیون وزنه برداری کشورمان به کشورش بازگشت و از پنج شنبه هفته آینده کار خود را با تیم ملی وزنه برداری کشورمان آغاز می کند.