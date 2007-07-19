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۲۸ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

"هانچارنکا"سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران شد

"هانچارنکا"سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران شد

فدارسیون وزنه برداری کشورمان پس از بررسی ها و مذاکرات لازم در نهایت "هانچارنکا" را به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان ایران انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، در نشستی که روز سه شنبه با حضورعلی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک، بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه برداری و "هانچارنکا" مربی بلاروس درمحل فدراسیون وزنه ‌برداری برگزارشد، پیرامون همکاری این مربی با تیم ملی وزنه برداری کشورمان بحث و تبادل نظر شد و در نهایت امروز پس از چند ساعت جلسه مقرر شد تا این مربی هدایت تیم ملی وزنه برداری کشورمان را بر عهده بگیرد.

"هانچارنکا" پس از توافق با مسئولان فدراسیون وزنه برداری کشورمان به کشورش بازگشت و از پنج شنبه هفته آینده کار خود را با تیم ملی وزنه برداری کشورمان آغاز می کند.

کد مطلب 520655

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